SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

Son dakika: Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

19.04.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık seçimi ve teknik direktörün kimin olacağı merak konusu olurken kulislerde Fatih Terim ismi söylenmeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarların çok istediği Fatih Terim'in başkan olma gibi bir niyeti olmadığı aktarıldı. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tanju Çolak, Fatih Terim'in başkan olması halinde Galatasaray'ı bırakacağını söyledi. Bu olay sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika haberleri... Galatasaray saha içinde olduğu gibi saha dışında da gündemi belirlemeye devam ediyor. Sadece başkanın değil, teknik direktörün kimin olacağı bile net değilken kulislerde Fatih Terim isminin geçmesi efsane isim Tanju Çolak'ı bir hayli kızdırdı. Haber Global'de konuşan Tanju Çolak'ın söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

TANJU ÇOLAK'IN AÇIKLAMALARI...

"BENCE TFF BAŞKANI RIDVAN DİLMEN OLMALI"

"BENCE TFF BAŞKANI RIDVAN DİLMEN OLMALI"
"Bence TFF Başkanı Rıdvan Dilmen olmalı. Son 3-4 senedir, futbola yön veren, istediğini oraya koyan, istediğini alan bir kardeşimizdir Rıdvan. Ha gölge başkan, ha içeride... Bence içeride olması daha doğru olur. Futbolu bilen biri. Geçmişe baktığımızda federasyon başkanı olmuş hiçbir futbolcu yok. Rıdvan olursa, bir ilki başarır."

"FENERBAHÇE'DE ALDIĞIM PARAYI ÇOK GÖRDÜLER"

"FENERBAHÇE'DE ALDIĞIM PARAYI ÇOK GÖRDÜLER"
"Kabullenemedim. Aldığım parayı çok gördüler. Ama ben bir anda gelmedim. Galatasaray'dan geliyorum. Galatasaray'dan geldiğim için de Fenerbahçe bana güzel rakam teklif etti. Kulüp içindeki futbolcular ayağa kalktılar. Forma dalaşı oldu. Mutlu oldum mu, çok değil."

"AMACIM AYNI ZARARI ONA VERMEK"

"AMACIM AYNI ZARARI ONA VERMEK"
"Galatasaray'dan gitmişim. Ya 4 ya da 5. hafta. Gol atmam lazım, atamıyorum. Antrenmanda arkadaşın biri tabanını bana geçirdi. Benim kaval kemiğim soyuldu. 10 dk dışarıda buz yaptım. Gelip, hiçbir şey demedi. 10 dk sonra ben de kalktım o arkadaşın etrafında dolaşıyorum. Amacım aynı zararı ona vermek. 10. dk sonunda arkadan ona tekmeyi indirdim."

"FATİH TERİM İLE ARAM ÇOK İYİ DEĞİL"

"FATİH TERİM İLE ARAM ÇOK İYİ DEĞİL"
"Fatih Terim ile aram çok iyi değil. Ben teknik direktörlük sertifikamı aldım, Terim'e mektup yazdım. Ret geldi. Bir ay yanında staj yapayım dedim, kabul etmedi. Baktım beni istemiyor, Ünal Karaman Ümit Milli'ye geçti ben de rahmetli Cemal Aydın'ı aradım ve bir hafta içinde takımın hocası oldum."

"BU SEVGİ, FATİH HOCA'YI RAHATSIZ EDER"

"BU SEVGİ, FATİH HOCA'YI RAHATSIZ EDER"
"Gündüz Tekin Onay ile camiinin yanından geçiyoruz, herkes beni selamlıyor. Şaşırıyor, Gündüz ağabey. Otobüs geldi yanımızda durdu, kralım dedi, yollar sana açık. Biz hocamla geçtik bankaya geldik. 3 dakikada çözdüm. 'Oğlum bu nasıl bir sevgi? Oğlum, senin buradaki ömrün en fazla 2 ay. Bu sevgi, Fatih Hoca'yı rahatsız eder' dedi."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Kasetleri çıktı, büyük skandal...

Kasetleri çıktı, büyük skandal...

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında duygusal anlar! Tribünler inledi...

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında duygusal anlar! Tribünler inledi...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. İrfan Can Kahveci vakası!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. İrfan Can Kahveci vakası!

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında Fenerbahçe güldü!

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında Fenerbahçe güldü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Görenler tanıyamıyor! Servet harcadı: Ailem beni reddetti

Görenler tanıyamıyor! Servet harcadı: Ailem beni reddetti

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.