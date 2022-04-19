Son dakika: Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

Son dakika haberleri... Galatasaray saha içinde olduğu gibi saha dışında da gündemi belirlemeye devam ediyor. Sadece başkanın değil, teknik direktörün kimin olacağı bile net değilken kulislerde Fatih Terim isminin geçmesi efsane isim Tanju Çolak'ı bir hayli kızdırdı. Haber Global'de konuşan Tanju Çolak'ın söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

TANJU ÇOLAK'IN AÇIKLAMALARI...

"BENCE TFF BAŞKANI RIDVAN DİLMEN OLMALI" "Bence TFF Başkanı Rıdvan Dilmen olmalı. Son 3-4 senedir, futbola yön veren, istediğini oraya koyan, istediğini alan bir kardeşimizdir Rıdvan. Ha gölge başkan, ha içeride... Bence içeride olması daha doğru olur. Futbolu bilen biri. Geçmişe baktığımızda federasyon başkanı olmuş hiçbir futbolcu yok. Rıdvan olursa, bir ilki başarır."

"FENERBAHÇE'DE ALDIĞIM PARAYI ÇOK GÖRDÜLER" "Kabullenemedim. Aldığım parayı çok gördüler. Ama ben bir anda gelmedim. Galatasaray'dan geliyorum. Galatasaray'dan geldiğim için de Fenerbahçe bana güzel rakam teklif etti. Kulüp içindeki futbolcular ayağa kalktılar. Forma dalaşı oldu. Mutlu oldum mu, çok değil."

"AMACIM AYNI ZARARI ONA VERMEK" "Galatasaray'dan gitmişim. Ya 4 ya da 5. hafta. Gol atmam lazım, atamıyorum. Antrenmanda arkadaşın biri tabanını bana geçirdi. Benim kaval kemiğim soyuldu. 10 dk dışarıda buz yaptım. Gelip, hiçbir şey demedi. 10 dk sonra ben de kalktım o arkadaşın etrafında dolaşıyorum. Amacım aynı zararı ona vermek. 10. dk sonunda arkadan ona tekmeyi indirdim."

"FATİH TERİM İLE ARAM ÇOK İYİ DEĞİL" "Fatih Terim ile aram çok iyi değil. Ben teknik direktörlük sertifikamı aldım, Terim'e mektup yazdım. Ret geldi. Bir ay yanında staj yapayım dedim, kabul etmedi. Baktım beni istemiyor, Ünal Karaman Ümit Milli'ye geçti ben de rahmetli Cemal Aydın'ı aradım ve bir hafta içinde takımın hocası oldum."