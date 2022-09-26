Son dakika: Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya dava etti! ''Çıkan haberler doğru''

Son dakika: Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya verdi. A Spor'a konuşan Feghouli, çıkan haberlerin doğru olduğunu ve alacaklarını gerekçe göstererek Galatasaray'ı dava ettiğini açıkladı.

"DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞTÜM AMA...

A Spor'a konuşan Feghouli, "Çıkan haberler doğru. Galatasaray'dan alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım fakat sonuç alamadım. Dursun Özbek ile de görüştüm ama çözüm imkansızdı. Bu transfer döneminde de Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettim ve ekonomik olarak bir sıkıntılarını görmeyince avukatıma talimat verdim" diye konuştu.

YÜZDE 10 FAİZ DE İŞLETTİ!

Feghouli, birikmiş alacağı ve maç primlerini içeren şikayette, dava dosyasında gecikme yaşanmasından dolayı %10 da faiz işletti. Feghouli'nin söz konusu maddelerden istediği rakamın toplamı ise 1.6 milyon euro.