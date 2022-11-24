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Son dakika: Fenerbahçe stadının adı değişiyor! Yeni adını Uğur Dündar açıkladı: ''Fenerbahçe Atatürk Stadyumu''

24.11.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig lideri olarak giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Sevgili Fenerbahçeliler, bu gece size muhteşem bir sürprizimiz var. Bekleyin..." diyerek taraftarları heyecanlandırmıştı. Dündar, sarı - lacivertlilerin düzenlediği gecede Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değişmesi için öneri sunulduğunu duyurdu.

Son dakika haberleri: Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig lideri olarak giren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, bugün yaptığı açıklamada sarı - lacivertli taraftaları heyecanlandırmıştı.

FENERBAHÇE'DE STADYUMUN ADI DEĞİŞİYOR

"MUHTEŞEM BİR SÜRPRİZİMİZ VAR"

"MUHTEŞEM BİR SÜRPRİZİMİZ VAR"

Dündar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçeliler, bu gece size muhteşem bir sürprizimiz var. Bekleyin..." ifadeleri yer almıştı.

Fenerbahçe'nin düzenlediği gecede ise sürpriz ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Uğur Dündar, gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

"FENERBAHÇE ATATÜRK STADYUMU"

"FENERBAHÇE ATATÜRK STADYUMU"

Dündar yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı." dedi.

Ali Koç'un bu öneriyi hayata geçirmek istediğini dile getiren Uğur Dündar, "Başkanımız Ali Koç, bu öneriyi 29 Ekim 2023 de, tüm Fenerbahçe camiasının desteğiyle hayata geçirmeyi istediklerini belirtince salondan büyük alkış aldı..." ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Stadyum ismi nasıl değişir, mevzuata göre stadyum ismi yönetim kurulunun bir karar almasıyla değişir. Biz de bunu yaparız, hiç de çekinmeyiz. Ama bu bir camia arzusu ve isteği olarak gerçekleşmesi bence her şeyden önemlidir. Biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız." şeklinde konuştu.

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