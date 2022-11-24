Son dakika: Fenerbahçe stadının adı değişiyor! Yeni adını Uğur Dündar açıkladı: ''Fenerbahçe Atatürk Stadyumu''

Son dakika haberleri: Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig lideri olarak giren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, bugün yaptığı açıklamada sarı - lacivertli taraftaları heyecanlandırmıştı.
Dündar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçeliler, bu gece size muhteşem bir sürprizimiz var. Bekleyin..." ifadeleri yer almıştı.
Fenerbahçe'nin düzenlediği gecede ise sürpriz ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Uğur Dündar, gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.
Dündar yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı." dedi.
Ali Koç'un bu öneriyi hayata geçirmek istediğini dile getiren Uğur Dündar, "Başkanımız Ali Koç, bu öneriyi 29 Ekim 2023 de, tüm Fenerbahçe camiasının desteğiyle hayata geçirmeyi istediklerini belirtince salondan büyük alkış aldı..." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Stadyum ismi nasıl değişir, mevzuata göre stadyum ismi yönetim kurulunun bir karar almasıyla değişir. Biz de bunu yaparız, hiç de çekinmeyiz. Ama bu bir camia arzusu ve isteği olarak gerçekleşmesi bence her şeyden önemlidir. Biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız." şeklinde konuştu.