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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Kayserispor maçı sonrasında olay açıklamalar! Cristiano Ronaldo, Maxi Gomez, Wout Weghorst ve Trabzonspor...

04.09.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Sarı - lacivertlilerin başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Koç; Cristiano Ronaldo, Maxi Gomez, Michy Batshuayi, Wout Weghorst isimleriyle ilgili perde arkasında yaşananları anlatırken, Trabzonspor'a da gönderme yaptı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Kadıköy'de oynanan müsabaka, Joao Pedro ve Joshua King'in attığı gollerle sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Michy Batshuayi, Maxi Gomez, Wout Weghorst ve Cristiano Ronaldo isimleriyle ilgili konuşan Koç, Trabzonspor'a da göndermede bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ;

"BİZE YAPILAN SALDIRI HALA FAİLİ MEÇHUL"

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"TFF ve Galatasaray'a yapılan saldırıları meczup kişiler tarafından yapılan, tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Bir an önce açığa çıkmalı. Devletimiz çok kısa sürede suçluları buldu. Ancak bize yapılan saldırı hala faili meçhul. Türkiye'ye yakışmıyor."

"BÜYÜK SORU İŞARETİDİR"

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"Dördüncü hafta bitti, Fenerbahçe'nin en büyük rakibi; kendi camiamız. Geçen hafta çok kötü bir hava estirildi, bunu körükleyenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada yaratılan hava büyük soru işaretidir."

TRABZONSPOR'A GÖNDERME

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"Weghorst bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez için bizim hocamız bize uymaz dedi. Trabzonspor'un Gomez'i bizim elimizden aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse o kadar gerçektir."

"BEN OYUNCUYU ARADIM"

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"Batshuayi hocamız verdiğimiz üç profilden biriydi. Üç ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... Fenerbahçe taraftarı uyanın artık. Everton da Nottingham Forest devreye girdi, anlaşma da yaptılar. Ben oyuncuyu aradım."

"İNSANLAR HİÇ Mİ RAKAM BİLMİYOR?"

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"Bir de Cristiano Ronaldo... İnsanlar hiç mi rakam bilmiyor. Beklentiler yükseltiliyor, sonra da biz beceriksiz konumuna düşüyoruz. Ronaldo, son dakikada Türkiye'ye nasıl gelebilir?"

"EVERTON VE NOTTINGHAM, BATSHUAYI'Yİ İSTEDİ"

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"Son dakika Everton ve Nottingham, Batshuayi'yi istedi. Anlaşma da yaptılar. Ben, oyuncuyu aradım. Başka alternatifimiz de vardı. Batshuayi, 'Bavullarımı hazırlıyorum, geliyorum' dedi. 'Gönlün Premier Lig'de olabilir' dedim. Ancak ailesinin İstanbul'da olduğunu söyledi. Menajeri de bizimle masaya oturacaklarını söyledi. Biz alınca evrak yetişmedi oluyor."

"ARTIK DESTEK GÖSTERME ZAMANI"

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"Hocaya ve takıma güveniyorum. Tek soru işareti, takımın göstereceği refleksler. Sene sonu hesap veririz. Artık destek gösterme zamanı."

"BÜYÜK RESMİ GÖRÜN"

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"Şu an %70 ile oynuyoruz. Ancak bizim camiada yaşananlar, başka camialarda yaşanmıyor. Bir de medyada bizim yaptıklarımız küçültülüyor. Ve genç taraftarlar etkileniyor. Büyük resmi görün, satır aralarını okuyun."

"BİZ KAFAYA KOYARSAK O OYUNCUYU KOLAY KOLAY ALAMAZLAR"

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"Ayrılacak oyuncularımız olacak. Bazıları için görüşmelerimiz devam ediyor. U-21 yabancı alabiliriz, Türk de alabiliriz. Biz bir şeyi kafaya koyarsak, başka kimse o futbolcuyu kolay kolay alamaz. Geçmişte bunun birçok örneğini gördük."

"ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ"

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"Trabzonspor maçında iki penaltının verilmediği söyleniyor, izlemedim. İlk dört haftada hakem kararları sıkıntılı. Daha fazla girmek istemiyorum. Adil yönetim ve standart olsun. Maçın oynama süreleri uzun olsun. Her şeye düdük çalınmasın. Anadolu takımları sürekli yerde."

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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