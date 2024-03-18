SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trabzonspor maçının ardından ilk kez konuştu! Kulüpler Birliği başkanlığından istifa ettiğini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve bitiş düdüğünün ardından maçın önüne geçen olayların yaşandığı Trabzonspor mücadelesinin ardından kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Fenerbahçe'nin bu ligde yeri yok" diyen Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığından da istifa ettiğini açıkladı.
"Dün gece yaşananlar Türkiye için, Türk sporu için utanç vesilesidir. Bu iki kulübü kafa kafaya getirmeye, iki kulüp arasında şiddet ve nefret tohumu ekmeye son 13-14 yıldır emek verenler var."
"3 Temmuz'un sebebi olan terör örgütü, iki kulüp arasındaki çatışma seviyesini belki de getirmek istediği seviyeye ulaştırmıştır. Kurşunlanma olayı da belki de bunların ürünüdür. Bu iki camiayı birbirine vurdurmadan, uzun vadeli düşünmeli ve sabırlı davranmalıyız. Bunlar tüm ülkeye zarar veren sorunlardır."
"Sahamızda 3-2 yenilmiştik, dün de 3-2 kazandık. Orada Trabzonspor yöneticilerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Dün onlar da bizi çok iyi ağırladılar, belki bir adım daha iyi. Yönetimsel anlamda bir sorun yok, birçok konuda aynı noktadayız. İki takımın oyuncuları da iyi niyetli mücadelelerini sürdürdükleri ortamda bunun yaşanması akıl tutulmasıdır."