SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trabzonspor maçının ardından ilk kez konuştu! Kulüpler Birliği başkanlığından istifa ettiğini açıkladı

"TÜM ÜLKEYE ZARAR VEREN SORUNLAR"

"3 Temmuz'un sebebi olan terör örgütü, iki kulüp arasındaki çatışma seviyesini belki de getirmek istediği seviyeye ulaştırmıştır. Kurşunlanma olayı da belki de bunların ürünüdür. Bu iki camiayı birbirine vurdurmadan, uzun vadeli düşünmeli ve sabırlı davranmalıyız. Bunlar tüm ülkeye zarar veren sorunlardır."