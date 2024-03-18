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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trabzonspor maçının ardından ilk kez konuştu! Kulüpler Birliği başkanlığından istifa ettiğini açıkladı

SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trabzonspor maçının ardından ilk kez konuştu! Kulüpler Birliği başkanlığından istifa ettiğini açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 18:46
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Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Trabzonspor maçının ardından yaşanan çirkin olaylar sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Koç açıklamasında "Aldığımız duyumlara göre, Trabzon tarafında belli çalışmalar var ve yaşanan bu gerginlikleri Fenerbahçe'ye bağlayacaklarına dair duyumlar alıyoruz. Umarım bunu yapmazlar, hiçbir başkan ve yönetim kurulu dün yaşananların yaşanmasını istemez." ifadelerini kullanırken, Kulüpler Birliği başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve bitiş düdüğünün ardından maçın önüne geçen olayların yaşandığı Trabzonspor mücadelesinin ardından kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'nin bu ligde yeri yok" diyen Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığından da istifa ettiğini açıkladı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI
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"TÜRK SPORU İÇİN UTANÇ"

"TÜRK SPORU İÇİN UTANÇ"

"Dün gece yaşananlar Türkiye için, Türk sporu için utanç vesilesidir. Bu iki kulübü kafa kafaya getirmeye, iki kulüp arasında şiddet ve nefret tohumu ekmeye son 13-14 yıldır emek verenler var."

"TÜM ÜLKEYE ZARAR VEREN SORUNLAR"

"TÜM ÜLKEYE ZARAR VEREN SORUNLAR"

"3 Temmuz'un sebebi olan terör örgütü, iki kulüp arasındaki çatışma seviyesini belki de getirmek istediği seviyeye ulaştırmıştır. Kurşunlanma olayı da belki de bunların ürünüdür. Bu iki camiayı birbirine vurdurmadan, uzun vadeli düşünmeli ve sabırlı davranmalıyız. Bunlar tüm ülkeye zarar veren sorunlardır."

"AKIL TUTULMASI"

"AKIL TUTULMASI"

"Sahamızda 3-2 yenilmiştik, dün de 3-2 kazandık. Orada Trabzonspor yöneticilerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Dün onlar da bizi çok iyi ağırladılar, belki bir adım daha iyi. Yönetimsel anlamda bir sorun yok, birçok konuda aynı noktadayız. İki takımın oyuncuları da iyi niyetli mücadelelerini sürdürdükleri ortamda bunun yaşanması akıl tutulmasıdır."

"ALDIĞIMIZ DUYUMLARA GÖRE..."

"ALDIĞIMIZ DUYUMLARA GÖRE..."
"Trabzon tarafında belli çalışmalar var ve yaşanan bu gerginlikleri Fenerbahçe'ye bağlayacaklarına dair duyumlar alıyoruz. Umarım bunu yapmazlar, hiçbir başkan ve yönetim kurulu dün yaşananların yaşanmasını istemez."

"DÜN GECENİN MAĞDURU FENERBAHÇE"

"DÜN GECENİN MAĞDURU FENERBAHÇE"
"Dün gecenin mağduru Fenerbahçe'dir. Linçten, saldırıdan kendini koruyan Fenerbahçe sporcularıdır, aileleridir, bir avuç güvenlik görevlileridir. Allah onlardan razı olsun. Buna ek olarak Trabzon'daki turuncu yelekli güvenlik görevlileri de çok büyük çaba sarf ettiler. En büyük mağdur ise Fenerbahçe taraftarıdır."
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