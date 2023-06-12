SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

12.06.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının ardından Avrupa arenasında yer alacak temsilcilerimiz belli oldu. Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanırken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerinde boy gösterecek. İşte Konferans Ligi'nde yer alacak olan temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğa uzanmasının ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmişti. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta sarı - lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

3260c569ec681bd3e68fd620ab3ff573

Tarihinde 7. kez Türkiye Kupası zaferine ulaşan sarı - lacivertlilerin başarısı, Adana Demirspor'a yaradı. Mavi Şimşekler, tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkı kazandı.

Böylelikle gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olarak şekillendi.

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılmaya hak kazanırken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Elemesi'nde boy gösterecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden yapılan açıklamaya göre yeni sezon takvimi şöyle:

Konferans Ligi kura çekim tarihleri:

  1. ön eleme turu: 20 Haziran 2023
  2. ön eleme turu: 21 Haziran 2023
  3. ön eleme turu: 24 Temmuz 2023
    Play-off turu : 7 Ağustos 2023
    Grup maçları : 1 Eylül 2023
    Play-off maçları: 18 Aralık 2023
    Son 16 turu : 23 Şubat 2024
    Çeyrek ve yarı final: 15 Mart 2024

Konferans Ligi ön eleme takvimi:

  1. ön eleme turu: 13-20 Temmuz 2023
  2. ön eleme turu: 27 Temmuz - 3 Ağustos 2023
  3. ön eleme turu: 10-17 Ağustos 2023
    Play-off turu : 24-31 Ağustos 2023

RAKİPLER BELLİ OLDU

thumbs_b_c_2b073e1d4ee9538fad1ea2a02c39d692

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan ekiplerimizin muhtemel rakipleri de belli oldu.

İşte o takımlar...

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

AARHUS (DANİMARKA)

AARHUS (DANİMARKA)

AKTOBE (KAZAKİSTAN)

AKTOBE (KAZAKİSTAN)

ARARAT ARMENIA (ERMENİSTAN)

ARARAT ARMENIA (ERMENİSTAN)

AUDA (LETONYA)

AUDA (LETONYA)

B36 TORSHAVN (FAROE ADALARI)

B36 TORSHAVN (FAROE ADALARI)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi son dakika haberler beşiktaş fenerbahçe galatasaray konferans ligi son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak türkiye kupası final spor tot n dakika haberleri spor to konferans ligi kura ekipleri başakşehi yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş

Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" Icardi'nin menajerinden açıklama!

"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" Icardi'nin menajerinden açıklama!

Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı! "Artık Fenerbahçe'de değilim"

Jorge Jesus ayrılığı resmen açıkladı! "Artık Fenerbahçe'de değilim"

Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi! G.Saray'ın yıldızının talebine yanıt gecikmedi

Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi! G.Saray'ın yıldızının talebine yanıt gecikmedi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.