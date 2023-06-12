Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğa uzanmasının ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmişti. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta sarı - lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Tarihinde 7. kez Türkiye Kupası zaferine ulaşan sarı - lacivertlilerin başarısı, Adana Demirspor'a yaradı. Mavi Şimşekler, tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkı kazandı.

Böylelikle gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olarak şekillendi.

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılmaya hak kazanırken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Elemesi'nde boy gösterecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden yapılan açıklamaya göre yeni sezon takvimi şöyle:

Konferans Ligi kura çekim tarihleri:

ön eleme turu: 20 Haziran 2023 ön eleme turu: 21 Haziran 2023 ön eleme turu: 24 Temmuz 2023

Play-off turu : 7 Ağustos 2023

Grup maçları : 1 Eylül 2023

Play-off maçları: 18 Aralık 2023

Son 16 turu : 23 Şubat 2024

Çeyrek ve yarı final: 15 Mart 2024

Konferans Ligi ön eleme takvimi:

ön eleme turu: 13-20 Temmuz 2023 ön eleme turu: 27 Temmuz - 3 Ağustos 2023 ön eleme turu: 10-17 Ağustos 2023

Play-off turu : 24-31 Ağustos 2023

RAKİPLER BELLİ OLDU

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan ekiplerimizin muhtemel rakipleri de belli oldu.

İşte o takımlar...