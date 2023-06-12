Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğa uzanmasının ardından gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmişti. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta sarı - lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Tarihinde 7. kez Türkiye Kupası zaferine ulaşan sarı - lacivertlilerin başarısı, Adana Demirspor'a yaradı. Mavi Şimşekler, tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkı kazandı.
Böylelikle gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olarak şekillendi.
Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılmaya hak kazanırken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Elemesi'nde boy gösterecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden yapılan açıklamaya göre yeni sezon takvimi şöyle:
Konferans Ligi kura çekim tarihleri:
Konferans Ligi ön eleme takvimi:
Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan ekiplerimizin muhtemel rakipleri de belli oldu.
İşte o takımlar...