Son dakika: Fenerbahçe'de de aynı, Medipol Başakşehir'de de aynı! Emre Belözoğlu'nun istatistiği dikkat çeken

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir sahasında ağırladığı Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin 2 golü de biri penaltıdan olmak üzere Dia Saba'nın ayağından gelirken, Turuncu-Lacivertler bu sezon ilk mağlubiyetini Sivasspor karşısında almış oldu.

Karşılaşmanın ardından Emre Belözoğlu adına oldukça ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

SİVASSPOR'A DİŞ GEÇİREMİYOR

42 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de tek yenilgisini 41. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Rıza Çalımbaylı Sivasspor'a karşı alarak kritik bir puan kaybı yaşamıştı.

MAKUS TALİH!

Bu sezon ise Medipol Başakşehir'in başına teknik direktörlük kariyerine devam eden Emre Belözoğlu, yine ilk ve şu ana kadar tek yenilgisini Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor'a karşı alarak makus talihine engel olamadı.