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Son dakika: Fenerbahçe'de de aynı, Medipol Başakşehir'de de aynı! Emre Belözoğlu'nun istatistiği dikkat çeken

10.10.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir 2-0'lık mağlubiyete engel olamazken, ligdeki ilk yenilgisini de almış oldu. Turuncu-Lacivertliler'in 42 yaşındaki çalıştırıcısı Emre Belözoğlu'nun aldığı bu yenilginin ardından oldukça dikkat çeken bir istatistik de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir sahasında ağırladığı Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin 2 golü de biri penaltıdan olmak üzere Dia Saba'nın ayağından gelirken, Turuncu-Lacivertler bu sezon ilk mağlubiyetini Sivasspor karşısında almış oldu.

Karşılaşmanın ardından Emre Belözoğlu adına oldukça ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

SİVASSPOR'A DİŞ GEÇİREMİYOR

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42 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de tek yenilgisini 41. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Rıza Çalımbaylı Sivasspor'a karşı alarak kritik bir puan kaybı yaşamıştı.

MAKUS TALİH!

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Bu sezon ise Medipol Başakşehir'in başına teknik direktörlük kariyerine devam eden Emre Belözoğlu, yine ilk ve şu ana kadar tek yenilgisini Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor'a karşı alarak makus talihine engel olamadı.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇINDAN KARELER

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