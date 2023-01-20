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Son dakika: Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Galatasaraylıları yarım dönemde mest etmişti! Barcelona'dan ayrılıp, Kadıköy'ün yolunu tutuyor...

20.01.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe; Galatasaray'a kaptırdığı liderlik koltuğunu ikinci yarıda devralmayı hedeflerken, transfer çalışmalarına da hız verdi. Gelecek sezon için de adımlarını atan sarı - lacivertliler, kaleci Altay Bayındır ile sözleşme görüşmelerini sürdürüyordu. Sezon sonunda bir file bekçisi daha almayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine Barcelona'dan eski Galatasaraylı Inaki Pena geldi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçına hazırlanırken, ara transfer döneminin de açılmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmeye başlamıştı. İlk takviyesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a imza attırarak yapan sarı - lacivertliler, sezon başında kiraladığı Armindo Bruma'nın da bonservisini 4.25 milyon euro karşılığında almıştı.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ ATAK

ALTAY BAYINDIR İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

ALTAY BAYINDIR İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bir yandan da sezon sonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın bitecek olan sözleşmesi için görüşmeler devam ediyordu.

Sarı - lacivertli yönetici Selahattin Baki, milli file bekçisi ile görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini dile getirmişti.

INAKI PENA BOMBASI

INAKI PENA BOMBASI

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ile rekabet etmesi için bir kaleci daha transfer etmek istediği öğrenilirken, o ismin Inaki Pena olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE

Sport Gazetesi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a gelen ve performansıyla taraftarların beğenisini toplayan kaleci Inaki Pena'nın Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden olduğunu yazdı.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞILDI

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞILDI

Sezon başında Barcelona'ya geri dönen Pena'nın Katalan ekibiyle 2026 yılına kadar anlaşma sağladığı kaydedildi.

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