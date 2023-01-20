Son dakika: Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Galatasaraylıları yarım dönemde mest etmişti! Barcelona'dan ayrılıp, Kadıköy'ün yolunu tutuyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçına hazırlanırken, ara transfer döneminin de açılmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmeye başlamıştı. İlk takviyesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a imza attırarak yapan sarı - lacivertliler, sezon başında kiraladığı Armindo Bruma'nın da bonservisini 4.25 milyon euro karşılığında almıştı.
Bir yandan da sezon sonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın bitecek olan sözleşmesi için görüşmeler devam ediyordu.
Sarı - lacivertli yönetici Selahattin Baki, milli file bekçisi ile görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini dile getirmişti.
Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ile rekabet etmesi için bir kaleci daha transfer etmek istediği öğrenilirken, o ismin Inaki Pena olduğu ortaya çıktı.
Sport Gazetesi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a gelen ve performansıyla taraftarların beğenisini toplayan kaleci Inaki Pena'nın Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden olduğunu yazdı.
Sezon başında Barcelona'ya geri dönen Pena'nın Katalan ekibiyle 2026 yılına kadar anlaşma sağladığı kaydedildi.