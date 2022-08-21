Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! "Nasıl ya sezon başı Fatih Terim pp'li biri..."

Son dakika haberleri: Futbol ve basketbolda geçtiğimiz sezonlarda yaşanan Fenerbahçe - Galatasaray gerginlikleri birçok taraftarın hafızalarındaki yerini koruyor. İki kulüp arasında yaşanan polemikler bu kez Espor'a sıçradı.

Fenerbahçe Espor'un Twitter hesabından yapılan paylaşım sonrasında ortalık karıştı.

"FATİH TERİM PP'Lİ BİRİ..."

Sarı - lacivertlilerin Espor hesabı, "Nasıl ya sezon başı Fatih Terim pp'li biri bize Galatasaray şampiyon olur demişti?" şeklinde bir tweet attı.

Fatih Terim'in adının geçtiği bu paylaşım; Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeni ve retweet yağmuruna tutulurken, Galatasaray'a gönül verenler tarafından tepki çekti.