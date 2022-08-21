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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! "Nasıl ya sezon başı Fatih Terim pp'li biri..."

21.08.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Futbolda zaman zaman meydana gelen Fenerbahçe - Galatasaray gerginliği bu kez Espor'a sıçradı. Fenerbahçe Espor Takımı'nın Twitter hesabından flaş bir paylaşım yapıldı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in de adının geçtiği paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son dakika haberleri: Futbol ve basketbolda geçtiğimiz sezonlarda yaşanan Fenerbahçe - Galatasaray gerginlikleri birçok taraftarın hafızalarındaki yerini koruyor. İki kulüp arasında yaşanan polemikler bu kez Espor'a sıçradı.

Fenerbahçe Espor'un Twitter hesabından yapılan paylaşım sonrasında ortalık karıştı.

"FATİH TERİM PP'Lİ BİRİ..."

Sarı - lacivertlilerin Espor hesabı, "Nasıl ya sezon başı Fatih Terim pp'li biri bize Galatasaray şampiyon olur demişti?" şeklinde bir tweet attı.

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Fatih Terim'in adının geçtiği bu paylaşım; Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeni ve retweet yağmuruna tutulurken, Galatasaray'a gönül verenler tarafından tepki çekti.

FATİH TERİM FOTOĞRAFLARI

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