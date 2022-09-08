Son dakika: Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının ardından saha karıştı! Jorge Jeus'tan Georgiy Bushchan'a 'yatmaya devam et' hareketi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde Dinamo Kiev ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan Michy Bastshuayi'nin 90+2'de attığı golle 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe taraftarları, son düdüğün ardından stadyumda büyük bir sevinç yaşadı.
Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan, maç boyunca vakit geçirmeye yönelik hareketlerde bulunmuş ve sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından saha içerisine girdi ve oyuncularının yanına gitmeden, Bushchan'a doğru yöneldi. Portekizli çalıştırıcı, Dinamo Kiev kalecisinin oyunu soğutmak için yaptığı hareketleri göstererek eleştirdi.
Jorge Jesus, Georgiy Bushchan'a 'Gelme! Yatmaya devam et' şeklinde bir harekette bulundu.
Bu hareketin ardından Ukrayna ekibinin kalecisi de Jorge Jesus'a seslendi ancak deneyimli çalıştırıcı, Bushchan'ı umursamadan oyuncularının yanına gitti.
Jesus'un bu hareketine sinirlenen Georgiy Bushchan, Fenerbahçeli futbolcularla tartışmaya girdi ancak bu polemik kısa süre içerisinde kapandı ve Dinamo Kiev takımı soyunma odasına gitti.
Görüntüler Exxen'den alınmıştır
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