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Son dakika: Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının ardından saha karıştı! Jorge Jeus'tan Georgiy Bushchan'a 'yatmaya devam et' hareketi...

08.09.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk etti. Yüksek tansiyonun yaşandığı mücadele, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşma boyunca büyük heyecan yaşayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın boyunca vakit geçirmek için uğraşan Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'a son düdük sonrası tepki gösterdi. Jesus, Bushchan'a 'yatmaya devam et' şeklinde bir harekette bulundu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta mücadelesinde Dinamo Kiev ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan Michy Bastshuayi'nin 90+2'de attığı golle 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe taraftarları, son düdüğün ardından stadyumda büyük bir sevinç yaşadı.

KIEV KALECİSİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan, maç boyunca vakit geçirmeye yönelik hareketlerde bulunmuş ve sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.

JORGE JESUS DİREKT OLARAK ONA GİTTİ

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından saha içerisine girdi ve oyuncularının yanına gitmeden, Bushchan'a doğru yöneldi. Portekizli çalıştırıcı, Dinamo Kiev kalecisinin oyunu soğutmak için yaptığı hareketleri göstererek eleştirdi.

"YATMAYA DEVAM ET"

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Jorge Jesus, Georgiy Bushchan'a 'Gelme! Yatmaya devam et' şeklinde bir harekette bulundu.

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SONRASINDA UMURSAMADI

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Bu hareketin ardından Ukrayna ekibinin kalecisi de Jorge Jesus'a seslendi ancak deneyimli çalıştırıcı, Bushchan'ı umursamadan oyuncularının yanına gitti.

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Jesus'un bu hareketine sinirlenen Georgiy Bushchan, Fenerbahçeli futbolcularla tartışmaya girdi ancak bu polemik kısa süre içerisinde kapandı ve Dinamo Kiev takımı soyunma odasına gitti.

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Görüntüler Exxen'den alınmıştır

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV MAÇINDAN KARELER

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