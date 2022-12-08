Son dakika: Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vuran yıldızın peşinde! Dejan Lovren adım adım Kadıköy'e...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider olarak giren Fenerbahçe; hazırlık maçlarıyla formunu korumak isterken bir yandan da transfere odaklanmış durumda. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, yönetimden stoper takviyesi isterken gündeme sürpriz bir isim geldi.
Transferde hata yapmak istemeyen ve nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, gözünü Dünya Kupası'na çevirdi.
Turnuva boyunca oynadığı 4 maçta kalesinde sadece 3 gol gören Hırvatistan Milli Takımı'nın çeyrek finale kalmasındaki en büyük pay sahiplerinden biri savunma oyuncusu Dejan Lovren'di.
Şu ana kadar gösterdiği performansla Dünya Kupası'nın en başarılı isimleri arasında gösterilen Lovren'in kulübü Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Fenerbahçe, oyuncunun ocak ayında kadroya katılması için Rus kulübüyle masaya oturdu ve gerçekleştirilen ilk temas olumlu geçti.
Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Lovren; daha önce Liverpool, Lyon ve Southampton formalarını da terletmişti.