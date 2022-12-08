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Son dakika: Fenerbahçe, Dünya Kupası'na damga vuran yıldızın peşinde! Dejan Lovren adım adım Kadıköy'e...

08.12.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve şu anda lider konumda bulunan Fenerbahçe, liglere verilen Dünya Kupası arasıyla birlikte kampa girmişti. Şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarının hepsini kazanan sarı - lacivertliler, bir yandan da stoper transferi için kolları sıvamış durumda. Teknik direktörün de özellikle takviye istediği bölge için gündeme Hırvatistan Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkat çeken Dejan Lovren geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider olarak giren Fenerbahçe; hazırlık maçlarıyla formunu korumak isterken bir yandan da transfere odaklanmış durumda. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, yönetimden stoper takviyesi isterken gündeme sürpriz bir isim geldi.

FENERBAHÇE, LOVREN'İN PEŞİNDE

GÖZLER DÜNYA KUPASI'NDA

GÖZLER DÜNYA KUPASI'NDA

Transferde hata yapmak istemeyen ve nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, gözünü Dünya Kupası'na çevirdi.

DEJAN LOVREN ÖNE ÇIKTI

DEJAN LOVREN ÖNE ÇIKTI

Turnuva boyunca oynadığı 4 maçta kalesinde sadece 3 gol gören Hırvatistan Milli Takımı'nın çeyrek finale kalmasındaki en büyük pay sahiplerinden biri savunma oyuncusu Dejan Lovren'di.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Şu ana kadar gösterdiği performansla Dünya Kupası'nın en başarılı isimleri arasında gösterilen Lovren'in kulübü Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

İLK TEMAS OLUMLU

İLK TEMAS OLUMLU

Fenerbahçe, oyuncunun ocak ayında kadroya katılması için Rus kulübüyle masaya oturdu ve gerçekleştirilen ilk temas olumlu geçti.

PİYASA DEĞERİ 3,5 MİLYON EURO

PİYASA DEĞERİ 3,5 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Lovren; daha önce Liverpool, Lyon ve Southampton formalarını da terletmişti.

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