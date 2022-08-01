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  4. Son dakika Fenerbahçe haberleri! Kiev maçının acısını çok fena çıkardı! Jorge Jesus'tan tarihi hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Kiev maçının acısını çok fena çıkardı! Jorge Jesus'tan tarihi hamle

01.08.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mağlubiyetinin faturası takım ağır olarak kesildi. Jorge Jesus'u hayal kırıklığına uğratan öğrencileri tecrübeli çalıştırıcıyı bir hayli sinirlendirdi. Yönetimle toplantı talep eden Portekizli teknik adam, performansından memnun kalmadığı isimleri tek tek listeledi. Hepsinin satışına onay veren Jorge Jesus, kendi takımını kendisi oluşturacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi camiada şok etkisi yarattı. Kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ne göre dizayn eden Jorge Jesus bu skorun ardından büyük bir sinir yaşadı. Performansından memnun kalmadığı oyuncuları belirleyen Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerle yolları ayırıp yerlerine yeni transferler istedi. Fenerbahçe'de bu ayrılıklar yaşanırsa, bir sezonda ilk kez takımdan bu kadar fazla futbolcu ayrılmış olacak.

İŞTE O İSİMLER

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden biri... Teklif gelmesi halinde kiralanacak ya da satılacak.

ROSSI

ROSSI
Jorge Jesus, Rossi'ye verilen bonservisin fazla olduğunu düşünüyor ve takımında yer almaması gerektiğini ifade ediyor.

NOVAK

NOVAK
İlerleyen yaşı nedeniyle Jorge Jesus'un planları arasında yer almıyor.

CAULKER

CAULKER
İlk günden beri Jorge Jesus'un takımdan ayrılsın raporu verdiği tek isim.

VALENCIA

VALENCIA
İnişli çıkışlı performansı nedeniyle takımdan ayrılması isteniyor.
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