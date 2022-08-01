Son dakika Fenerbahçe haberleri! Kiev maçının acısını çok fena çıkardı! Jorge Jesus'tan tarihi hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi camiada şok etkisi yarattı. Kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ne göre dizayn eden Jorge Jesus bu skorun ardından büyük bir sinir yaşadı. Performansından memnun kalmadığı oyuncuları belirleyen Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerle yolları ayırıp yerlerine yeni transferler istedi. Fenerbahçe'de bu ayrılıklar yaşanırsa, bir sezonda ilk kez takımdan bu kadar fazla futbolcu ayrılmış olacak.