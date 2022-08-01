Son dakika Fenerbahçe haberleri! Kiev maçının acısını çok fena çıkardı! Jorge Jesus'tan tarihi hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi camiada şok etkisi yarattı. Kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ne göre dizayn eden Jorge Jesus bu skorun ardından büyük bir sinir yaşadı. Performansından memnun kalmadığı oyuncuları belirleyen Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerle yolları ayırıp yerlerine yeni transferler istedi. Fenerbahçe'de bu ayrılıklar yaşanırsa, bir sezonda ilk kez takımdan bu kadar fazla futbolcu ayrılmış olacak.
İŞTE O İSİMLER
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden biri... Teklif gelmesi halinde kiralanacak ya da satılacak.
ROSSI
Jorge Jesus, Rossi'ye verilen bonservisin fazla olduğunu düşünüyor ve takımında yer almaması gerektiğini ifade ediyor.
NOVAK
İlerleyen yaşı nedeniyle Jorge Jesus'un planları arasında yer almıyor.
CAULKER
İlk günden beri Jorge Jesus'un takımdan ayrılsın raporu verdiği tek isim.
VALENCIA
İnişli çıkışlı performansı nedeniyle takımdan ayrılması isteniyor.
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