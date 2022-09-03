Son dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçında yürekleri ağza getiren an! Yeni transfer Joao Pedro hareketsiz şekilde yerde kaldı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Enner Valencia'nın kart cezası olması nedeniyle ilk 11'de yeni transfer Joao Pedro'yu değerlendirdi.

İLK KEZ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'nin kadrosuna Cagliari'den kattığı golcü oyuncu Joao Pedro, Kadıköy'de taraftarların önüne ilk kez çıktı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Maç boyunca şık hareketleriyle dikkat çeken yıldız futbolcu, 26. dakikada yaşanan bir pozisyonda yürekleri ağza getirdi.

HAREKETSİZ KALDI

Kayserisporlu Hosseini ile girdiği kafa topu mücadelesinde rakibiyle çarpışan Pedro, yere düştü ve bir süre hareketsiz kaldı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ SAHAYA GİRDİ

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Fenerbahçeli futbolcular sağlık görevlilerini acil bir şekilde saha içerisine davet ederken, Kayserispor'dan da Hosseini yerde kaldı.

Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında iki futbolcu da ayağa kalktı ve maça devam edebildi.