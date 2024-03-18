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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe, ligden çekilme dahil alınacak aksiyonları görüşmek üzere olağanüstü genel kurula gidiyor!

SON DAKİKA: Fenerbahçe, ligden çekilme dahil alınacak aksiyonları görüşmek üzere olağanüstü genel kurula gidiyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 18:30
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Son dakika... Trabzonspor karşılaşmasının son düdüğünün ardından yaşananlara dair Fenerbahçe resmi kanallarından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da yapılacak Olağan Üstü Genel Toplantı'da takımın Süper Lig'den çekilmesine dair bir toplantı yapılacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada Trabzonspor maçı sonrası yaşananlara dair 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da yapılacak Olağan Üstü Genel Toplantı'da takımın Süper Lig'den çekilmesine dair bir toplantı yapılacağı duyuruldu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

2062300

"18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına;

toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem:

1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu,
4- İstiklal Marşı,
5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,
6- Kapanış."


Canlı Skor

İŞTE MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR...

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