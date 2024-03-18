SON DAKİKA: Fenerbahçe, ligden çekilme dahil alınacak aksiyonları görüşmek üzere olağanüstü genel kurula gidiyor!

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada Trabzonspor maçı sonrası yaşananlara dair 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da yapılacak Olağan Üstü Genel Toplantı'da takımın Süper Lig'den çekilmesine dair bir toplantı yapılacağı duyuruldu.
"18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına;
toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
Gündem:
1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu,
4- İstiklal Marşı,
5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,
6- Kapanış."
18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 18, 2024
Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul… pic.twitter.com/zXwUyBqWwS