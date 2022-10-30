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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe maçına Stephen Curry damgası! O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı...

SON DAKİKA: Fenerbahçe maçına Stephen Curry damgası! O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı...

30.10.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 37. dakikasında takımının 2. golünü atan İrfan Can Kahveci'nin golün ardından yaptığı sevincin nedeni merak edilirken, o gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Sarı-Lacivertliler, gol perdesini karşılaşmanın 18. dakikasında Batshuayi penaltıdan kaydederken, 37. dakikada skoru 2-0'a getiren golü İrfan Can Kahveci'den geldi.

İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci David Jensen'i mağlup ederek takımını 2-0 öne geçirirken golün ardından yaptığı sevincinin anlamı merak edilmişti.

"SIRRI ORTAYA ÇIKTI"

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İrfan Can Kahveci'nin gol sonrası yaptı 'uyku' sevincinin sırrını herkes merak ediyordu. Kahveci ünlü NBA yıldızı Stephen Curry'nin klasikleşmiş olan 'night night' sevincini gerçekleştirdi.

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İŞTE FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN İRFAN CAN TEPKİLERİ

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