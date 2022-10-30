SON DAKİKA: Fenerbahçe maçına Stephen Curry damgası! O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Sarı-Lacivertliler, gol perdesini karşılaşmanın 18. dakikasında Batshuayi penaltıdan kaydederken, 37. dakikada skoru 2-0'a getiren golü İrfan Can Kahveci'den geldi.

İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci David Jensen'i mağlup ederek takımını 2-0 öne geçirirken golün ardından yaptığı sevincinin anlamı merak edilmişti.

"SIRRI ORTAYA ÇIKTI"

İrfan Can Kahveci'nin gol sonrası yaptı 'uyku' sevincinin sırrını herkes merak ediyordu. Kahveci ünlü NBA yıldızı Stephen Curry'nin klasikleşmiş olan 'night night' sevincini gerçekleştirdi.

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