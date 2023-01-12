Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Samet Akaydın'dan transfer, Kim Min-Jae ve Jorge Jesus itirafı! 'Çok teklif vardı ama...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'İn 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçının hazırlıkları başlamıştı. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte ilk hamlesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak gerçekleştiren sarı - lacivertliler, başarılı futbolcuyla 3.5 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Yeni takımıyla ilk antrenmanı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samet Akaydın; transfer, teklifler, Kim Min-Jae ve Jorge Jesus için itiraflarda bulundu. İşte o sözler...
"Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olduğum için mutluyum, heyecanlıyım. Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe'de oynamak. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur."
"İnatçıyımdır. Pes etmeyi sevmem. Türk gencinin isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Ben asla pes etmedim. Savaşmaktan vazgeçmeyen, formanın hakkını veren bir yapım var. Fenerbahçe'de başarılı olacağıma inanıyorum. Kötü oynayabilirim ama kötü mücadele etmeyeceğim. Çubuklu formaya layık olmaya çalışacağım."
"Jesus Hocamızla, antrenman önce de bir toplantı yaptık. Hocamız, 3'lü sisteme uyabileceğim için beni istedi. Benim sisteme katkım olacaktır. Ben daha çok topla çıkan, oyunu kuran bir yapım var. Hocam da bu özelliklerimi biliyor, bana söyledi. Milli takımda da savunmanın sağında ve ortasında oynadım. Üstesinden geldim."
"Bana yurtdışından da teklifler geldi. Çok teklif vardı. Kulübümüzle görüşüyordum, başkanımızla. 'Nereye gitmek istersin?' dediler. Ben 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dedim. Laf olsun diye demiyorum. Hislerimle hareket eden bir insanım. O an hislerimle hareket ettim. Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna çok inandım. Bu sezon şampiyon olacağız. Hiç tereddütsiz Fenerbahçe'yi tercih ettim."
"Jorge Hoca'nın beni çok istediğini biliyordum. Oynadığım kulüplerde buna dikkat ediyorum. Hocanın beni istemesi transferde çok önemlidir. Fenerbahçe'ye gelmemde bunun etkisi oldu ama Jorge Hocayla transfer sürecinde görüşmedim."