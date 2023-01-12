Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Samet Akaydın'dan transfer, Kim Min-Jae ve Jorge Jesus itirafı! 'Çok teklif vardı ama...'

"HOCAMIZLA TOPLANTI YAPTIK"

"Jesus Hocamızla, antrenman önce de bir toplantı yaptık. Hocamız, 3'lü sisteme uyabileceğim için beni istedi. Benim sisteme katkım olacaktır. Ben daha çok topla çıkan, oyunu kuran bir yapım var. Hocam da bu özelliklerimi biliyor, bana söyledi. Milli takımda da savunmanın sağında ve ortasında oynadım. Üstesinden geldim."