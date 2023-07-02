SON DAKİKA: Fenerbahçe Ryan Kent transferini resmen açıkladı! 4 yıllık imza...

Yeni sezon öncesi transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki oyuncu Ryan Kent'i geçtiğimiz günlerde yaptığı KAP bildirimiyle duyurmuştu.

4 YILLIK İMZA

Sarı-Lacivertliler İngiliz oyuncu için düzenlediği imza töreninde genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Ryan Kent’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.