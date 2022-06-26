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Son dakika: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın düğününe Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci damga vurdu!

26.06.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. Sarı - lacivertli camiadan birçok ismin katıldığı düğünde Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin dans ettiği videodan ortaya çıkan görüntüler ise sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise Pelkas'ın düğününde bol bol fotoğraf ve video çekti.

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de iki sezon önce takıma katılan Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda hayatlarını birleştiren çiftin düğününe sarı - lacivertli camiadan birçok isim katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, teknik direktör Jorge Jesus, takımın teknik ve idari kadrosu ile futbolcuların yanı sıra çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları düğünde yer aldı.

JORGE JESUS FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKTİ

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, anı olarak düğünde bol bol fotoğraf ve video çekti. Jesus'un Pelkas ve Kiveli'nin dans ettiği esnada sandalyenin üstüne çıkıp video çekmeye çalışması ise dikkat çekti.

SERDAR DURSUN - İRFAN CAN KAHVECİ DANSI

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Dimitris Pelkas - Kiveli Marda çiftinin düğününe Fenerbahçeli futbolcular Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin dansı damga vurdu.

https://www.mynet.com/pelkasin-dugunune-irfan-can-kahveci-ve-serdar-dursun-damgasi-7995955-myvideo

Müzik eşliğinde yan yana dans eden iki futbolcunun görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

PELKAS, TÜRK USULÜ HAZIRLANDI

https://www.mynet.com/pelkasa-turk-isi-damat-tirasi-7995930-myvideo

Öte yandan Dimitris Pelkas'a düğün öncesi arkadaşları tarafından 'damat tıraşı' yapılırken, Yunan futbolcu davul zurna eşliğinde hazırlığını sürdürdü.

DIMITRIS PELKAS'IN DÜĞÜNÜNDEN KARELER

ALİ KOÇ - ENNER VALENCIA

ALİ KOÇ - ENNER VALENCIA

ARDA GÜLER - ALİ KOÇ

ARDA GÜLER - ALİ KOÇ

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BERISHA - TISSERAND - SAMATTA

BERISHA - TISSERAND - SAMATTA

DÜĞÜN FOTOĞRAFI

DÜĞÜN FOTOĞRAFI
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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas İrfan Can Kahveci Serdar Dursun son dakika haberi
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