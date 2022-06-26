Son dakika: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın düğününe Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci damga vurdu!

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de iki sezon önce takıma katılan Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünyaevine girdi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda hayatlarını birleştiren çiftin düğününe sarı - lacivertli camiadan birçok isim katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, teknik direktör Jorge Jesus, takımın teknik ve idari kadrosu ile futbolcuların yanı sıra çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları düğünde yer aldı.

JORGE JESUS FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, anı olarak düğünde bol bol fotoğraf ve video çekti. Jesus'un Pelkas ve Kiveli'nin dans ettiği esnada sandalyenin üstüne çıkıp video çekmeye çalışması ise dikkat çekti.

SERDAR DURSUN - İRFAN CAN KAHVECİ DANSI

Dimitris Pelkas - Kiveli Marda çiftinin düğününe Fenerbahçeli futbolcular Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin dansı damga vurdu.

https://www.mynet.com/pelkasin-dugunune-irfan-can-kahveci-ve-serdar-dursun-damgasi-7995955-myvideo

Müzik eşliğinde yan yana dans eden iki futbolcunun görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin Dimitris Pelkas'ın düğünündeki dansı ???? pic.twitter.com/gIxqJoyi4k — Mynet Spor (@mynetspor) June 26, 2022

PELKAS, TÜRK USULÜ HAZIRLANDI

https://www.mynet.com/pelkasa-turk-isi-damat-tirasi-7995930-myvideo

Öte yandan Dimitris Pelkas'a düğün öncesi arkadaşları tarafından 'damat tıraşı' yapılırken, Yunan futbolcu davul zurna eşliğinde hazırlığını sürdürdü.