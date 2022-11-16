SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Son dakika: Fenerbahçelilerin yüreği ağzına geldi! Ferdi Kadıoğlu milli maçta sakatlandı, oyundan çıktı...

Son dakika: Fenerbahçelilerin yüreği ağzına geldi! Ferdi Kadıoğlu milli maçta sakatlandı, oyundan çıktı...

16.11.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 34. dakikasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin hemen tedavisini gerçekleştirdiği genç yıldız, kenara geldi ve kendisini test etti. Kadıoğlu, kendisini denemesinin ardından oyuna devam edemedi ve değişiklik istedi. Fenerbahçeli taraftarlar ise oyuncunun durumunu sosyal medyada sorguladı.

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Görüntüler TRT 1'den alınmıştır

FERDİ KADIOĞLU SAKATLANDI

KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

A Milli Takımımızın İskoçya'yı ağırladığı hazırlık maçının 34. dakikasında konuk ekip; savunmadan çıkmak için pas yaparken, Ferdi Kadıoğlu Ay - Yıldızlılar'ın yarı sahasında kendisini yere bıraktı.

İLK TEDAVİSİ YAPILDI

İLK TEDAVİSİ YAPILDI

Sağ arka adalesini tutan milli futbolcunun ilk tedavisi saha içerisinde yapıldı.

OYUNDAN ÇIKTI

OYUNDAN ÇIKTI

Kenara yürüyerek gelen Kadıoğlu kendisini denemek istedi ancak oyuna devam edemedi ve değişikliği istendi. Sakatlığına oldukça üzülen genç futbolcu, yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.

FENERBAHÇELİLERİ ENDİŞE SARDI

FENERBAHÇELİLERİ ENDİŞE SARDI

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı sonrasında Fenerbahçeli taraftarları endişe sardı ve oyuncunun durumu, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu İskoçya Sakatlık son dakika haberler a milli takım fenerbahçe hazırlık maçı son dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

Selçuk İnan göreve başlıyor!

Selçuk İnan göreve başlıyor!

Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!

Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz, kariyerinin en kötü anlarını geçiriyor!

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz, kariyerinin en kötü anlarını geçiriyor!

F.Bahçeli yıldızdan dahiyane çözüm! Evlilik tekliflerine bakın nasıl önlem almış...

F.Bahçeli yıldızdan dahiyane çözüm! Evlilik tekliflerine bakın nasıl önlem almış...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.