Son dakika: Fenerbahçelilerin yüreği ağzına geldi! Ferdi Kadıoğlu milli maçta sakatlandı, oyundan çıktı...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları...
Görüntüler TRT 1'den alınmıştır
A Milli Takımımızın İskoçya'yı ağırladığı hazırlık maçının 34. dakikasında konuk ekip; savunmadan çıkmak için pas yaparken, Ferdi Kadıoğlu Ay - Yıldızlılar'ın yarı sahasında kendisini yere bıraktı.
Sağ arka adalesini tutan milli futbolcunun ilk tedavisi saha içerisinde yapıldı.
Kenara yürüyerek gelen Kadıoğlu kendisini denemek istedi ancak oyuna devam edemedi ve değişikliği istendi. Sakatlığına oldukça üzülen genç futbolcu, yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı sonrasında Fenerbahçeli taraftarları endişe sardı ve oyuncunun durumu, sosyal medyada tartışma konusu oldu.