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Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ilginç an! Sergio Oliveira'nın vuruşu Şenol Güneş'in yüzüne çarptı...

05.11.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan ve sarı - kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği müsabaka beklenildiği gibi hızlı başladı. Karşılaşmanın 10. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Sergio Oliveira'nın gelişigüzel vurduğu top, Şenol Güneş'in yüzüne çarptı. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Oliveira'ya kart gösterilmesi gerektiğini savundu.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. İki takım arasında büyük bir tempoda oynanan karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Bu sezon ilk derbisine çıkan Şenol Güneş, talihsiz bir anla karşı karşıya kaldı.

FAUL DÜDÜĞÜ ÇALDI

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Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper ile Gedson Fernandes'in ikili mücadelesi sonrasında hakem Halil Umut Meler, Beşiktaş lehine faul düdüğünü çaldı.

ŞENOL GÜNEŞ'E ÇARPTI

Bu karar sonrasında Galatasaraylı Sergio Oliveira, gelişigüzel ve sert bir şekilde topa vurdu. Meşin yuvarlak, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yüzüne isabet etti. Siyah - beyazlı çalıştırıcı, bir süre yüzünü tuttu ve maç takibine devam etti.

Beşiktaşlı taraftarlar ise sosyal medyada Sergio Oliveira'nın kart görmesi gerektiğini savundu.

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