Son dakika: Galatasaray bombayı patlattı! Yusuf Demir transferinde mutlu son...

Son dakika haberleri: Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve adımlarını bu hedef doğrultusunda atan Galatasaray'da transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı - kırmızılılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

YUSUF DEMİR GALATASARAY'DA

Galatasaray, bir dönem Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

SIR GİBİ SAKLANIYORDU

Sarı-kırmızılılar, 1 aydır gizlice yürüttüğü transfer operasyonunu başarıyla tamamladı. Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

SIKI PAZARLIK

Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı. (DHA)