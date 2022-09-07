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Son dakika: Galatasaray bombayı patlattı! Yusuf Demir transferinde mutlu son...

07.09.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Son dakika haberleri: Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala bombalar art arda patlıyor! Fransa Ligue 1 devi PSG'den Mauro Icardi ile anlaşmaya varan sarı - kırmızılılar, bir transferi daha bitirdi. Galatasaray, bir dönem Barcelona'da da forma giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Aslan, Rapid Wien ile el sıkıştı. Oyuncunun bonservisi belli oldu.

Son dakika haberleri: Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve adımlarını bu hedef doğrultusunda atan Galatasaray'da transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı - kırmızılılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

YUSUF DEMİR GALATASARAY'DA

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Galatasaray, bir dönem Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

SIR GİBİ SAKLANIYORDU

Sarı-kırmızılılar, 1 aydır gizlice yürüttüğü transfer operasyonunu başarıyla tamamladı. Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

SIKI PAZARLIK

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Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı. (DHA)

YUSUF DEMİR FOTOĞRAFLARI

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