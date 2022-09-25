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  4. Son dakika: Galatasaray'da 2. Yusuf Demir vakasından son anda dönüldü! Edvin Kurtuluş transferinden vazgeçme nedeni ortaya çıktı...

Son dakika: Galatasaray'da 2. Yusuf Demir vakasından son anda dönüldü! Edvin Kurtuluş transferinden vazgeçme nedeni ortaya çıktı...

25.09.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde 5 futbolcuya imza attırarak adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılıların transfer ettiği oyuncular arasında yer alan Yusuf Demir'in hangi statüde oynayacağı tartışma yaratırken, oyuncunun kural gereği yabancı olarak sahada yer alacağı belli olmuştu. G.Saray'ın tıpkı Demir gibi Türk asıllı Edvin Kurtuluş için de girişimlerde bulunduğu ancak yerli olarak oynayamayacağından ötürü transferden vazgeçtiği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminin son gününde Mauro Icardi, Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'ya imza attıran Galatasaray, yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılıların 6 milyon euro bonservis bedeliyle Rapid Wien takımından transfer ettiği Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayamayacak olması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

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Yusuf Demir'i yerli statüsünde oynatmak için TFF ile görüşen Galatasaray, başvurusuna olumlu yanıt alamamıştı. Demir'in sahada yabancı statüsünde yer alacak olması sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlardan tepki gelmişti.

İKİNCİ YUSUF DEMİR VAKASI OLACAKTI

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Galatasaray'ın tıpkı Yusuf Demir gibi Türk asıllı olan savunma oyuncusu Edvin Kurtuluş için transfer görüşmeleri yaptığı ancak oyuncunun Türk statüsünde oynayamayacak olmasından dolayı transferden vazgeçtiği ortaya çıktı.

İSVEÇ'İ TERCİ ETTİ

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Edvin Kurtuluş da Yusuf Demir gibi Türk Milli Takımı'nı değil de İsveç Milli Takımı'nı tercih etmişti.

TFF'YE BAŞVURULDU AMA...

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İsveç'in Hammarby takımında oynayan genç futbolcu İsveç Milli Takımı formasıyla 2 maçta sahaya çıktı. Galatasaray Yönetimi, Kurtuluş için TFF'ye başvurdu ancak oyuncunun Türk statüsünde oynayamayacağını öğrendikten sonra transferi askıya aldı.

Edvin, İsveç'in Halmstad kentinde, kökleri Prizren'den gelen bir Kosovalı ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi, Türkiye'ye muhacir olarak göç etmiş ve burada 'soyadı' yasası nedeniyle Kurtuluş soyadını almıştı. 1960'larda Kurtuluş'un ailesi, Edvin'in babasının doğduğu İsveç'e göç etti.

YUSUF DEMİR FOTOĞRAFLARI

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