Son dakika: Taraftar bayram edecek! Galatasaray'da Victor Nelsson harekatı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı...

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçiren Galatasaray'da kadroya katılan birçok ismin yanı sıra önemli oyuncular da takımdan ayrılmıştı. Sarı - kırmızılılara 15 Ocak 2019'da katılan Marcao, sezon başında 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'nın yolunu tutmuştu. İspanya La Liga ekibi, Galatasaray'ın bir diğer savunmacısı Victor Nelsson için de devreye girmişti.

ERDEN TİMUR, NELSSON'UN AYRILIK İSTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sezon başında Marcao'nun ardından Victor Nelsson'un da takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, "Nelsson'la ilgili teklifler var. Biz kalmasını istiyoruz. Giderse alternatiflerimiz hazır. Benimle görüştü dün. Gitmek istediğini ve hayalleri olduğunu söyledi. Sezon öncesi kampında benim misyonum sizin hayalleriniz gerçekleştirmek dedim. Nelsson'a da şunu söyledim; 'Bizim de senin de hayallerin var.' dedim. Çok önemli bir oyuncu olduğunu söyledim. Planlarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.

TARAFTARI SEVİNDİRECEK GELİŞME

Yaz transfer döneminde takımda tutulan Victor Nelsson için Galatasaray Yönetimi'nden flaş bir hamle geldi. Sezon başından itibaren istikrarlı bir performans gösteren Danimarkalı stoperin devre arasında da ayrılma ihtimalini göze alan sarı - kırmızılı kurmaylar, taraftarları sevindirecek bir harekat başlattı.

YÖNETİMDEN YENİ SÖZLEŞME HAREKATI

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Nelsson'un sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladı. Haberde genç yıldızın menajerinin İstanbul'a davet edildiği ve önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

SERBEST KALMA MADDESİ KALKACAK

Sarı - kırmızılı yönetimin hedefinin Nelsson'un mevcut sözleşmesinde bulunan 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini kaldırmak olduğu belirtildi.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Kontratı gereği yıllık 1 milyon euro garanti ücret kazanan Victor Nelsson'un sözleşmesine de zam yapılacağı aktarıldı. Danimarkalı stoperin maaşının 1,5 milyon euro seviyesine çeileceği kaydedildi.

Nelsson, Galatasaray formasıyla bu sezon 7 resmi maçta boy gösterdi ve 630 dakika sahada kaldı.