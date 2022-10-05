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Son dakika: Galatasaray'da büyük kriz! Kerem Aktürkoğlu konusu herkesi rahatsız etti...

05.10.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada topladığı 17 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray'da hücum hattında yaşanan gol problemi dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılıların sol kanadında görev yapan Kerem Aktürkoğlu'nun etkisiz performansı ise kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Saha dışı konularla ilgili de eleştirilen Kerem'in moralinde ve oyununda düşüş yaşanırken, yönetimin bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Okan Buruk ile başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katmıştı. Geride kalan 8 haftada 17 puan toplayan sarı - kırmızılılar, 4. sırada yer bulmuştu. Galatasaray'da yerli rotasyonunda problem yaşanırken, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, bu sezon oynanan maçların hepsine ilk 11'de başlamıştı.

GALATASARAY'DA KEREM KRİZİ

BU SEZON 8 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

BU SEZON 8 MAÇTA 2 GOLÜ VAR
Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon çıktığı 8 maçta sadece Kasımpaşa maçında 2 gol kaydetmiş ve diğer müsabakalarda gol ya da assit katkısı verememişti.

AVRUPA'NIN RADARINDAYDI

AVRUPA'NIN RADARINDAYDI
Geçtiğimiz sezon sarı - kırmızılı formayla 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 13 gol - 13 asistlik bir performans sergilemişti. Genç futbolcunun ortaya koyduğu oyun sonrasında Avrupa'dan birçok kulüp kendisini takibe almıştı.

BEKLEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI

BEKLEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI
Takvim'in haberine göre; Avrupa'da oynama hayali bulunmasına rağmen yaz transfer döneminde beklediği teklifi alamayan 23 yaşındaki yıldızın moralinde ve performansında büyük düşüş yaşandı.

DEMORALİZE OLDU

DEMORALİZE OLDU
Performansında yaşadığı dalgalanma nedeniyle kamuoyunda oldukça eleştirilen Aktürkoğlu'nun durumunun yıllık ücretine bağlanması oyuncuyu daha da üzdü.

YÖNETİM DE RAHATSIZ

YÖNETİM DE RAHATSIZ
Bu gelişmelerin ardından yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'un, tepkilerin Kerem'in üzerinde yoğunlaşmasından dolayı son derece rahatsız olduğu ifade edildi.
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