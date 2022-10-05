Son dakika: Galatasaray'da büyük kriz! Kerem Aktürkoğlu konusu herkesi rahatsız etti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Okan Buruk ile başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katmıştı. Geride kalan 8 haftada 17 puan toplayan sarı - kırmızılılar, 4. sırada yer bulmuştu. Galatasaray'da yerli rotasyonunda problem yaşanırken, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, bu sezon oynanan maçların hepsine ilk 11'de başlamıştı.

GALATASARAY'DA KEREM KRİZİ

BU SEZON 8 MAÇTA 2 GOLÜ VAR Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon çıktığı 8 maçta sadece Kasımpaşa maçında 2 gol kaydetmiş ve diğer müsabakalarda gol ya da assit katkısı verememişti.



AVRUPA'NIN RADARINDAYDI Geçtiğimiz sezon sarı - kırmızılı formayla 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 13 gol - 13 asistlik bir performans sergilemişti. Genç futbolcunun ortaya koyduğu oyun sonrasında Avrupa'dan birçok kulüp kendisini takibe almıştı.

BEKLEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI Takvim'in haberine göre; Avrupa'da oynama hayali bulunmasına rağmen yaz transfer döneminde beklediği teklifi alamayan 23 yaşındaki yıldızın moralinde ve performansında büyük düşüş yaşandı.

DEMORALİZE OLDU Performansında yaşadığı dalgalanma nedeniyle kamuoyunda oldukça eleştirilen Aktürkoğlu'nun durumunun yıllık ücretine bağlanması oyuncuyu daha da üzdü.