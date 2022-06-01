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Son dakika: Galatasaray'da büyük temizlik! 8 futbolcu ile yollar ayrıldı...

01.06.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir performans gösterse de Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçim ve yeni sezon öncesinde büyük bir değişim yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda 8 isimle yollar ayrılırken, bu oyuncular arasında yer alan Arda Turan'ın yeni görevi de belli oldu.

Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da 8 isimle yollar resmen ayrıldı. Sarı kırmızılı kulübün altyapısından çıkan Arda Turan'ın, sözleşmesi sona erdi. Arda Turan ile beraber toplamda 8 futbolcunun da Galatasaray ile ilişiği resmen kesildi. Bu isimlerin arasında sarı kırmızılılarla şampiyonluk yaşamış yıldızlar da bulunuyor.

ARDA NEREDE DEVAM EDECEK?

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Öte yandan Arda Turan'ın, Galatasara altyapısında görev alabileceği gelen bilgiler arasında. Bununla beraber Babel ve Feghouli'nin de akıbeti merak konusu. Her iki yıldızın da gelecek teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.

İŞTE AYRILAN İSİMLER:

İŞTE GALATASARAY'DAN AYRILAN İSİMLER

ERICK PULGAR

ERICK PULGAR
Devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak Galatasaray'a katılan Pulgarın sezonun son haftalarına doğru forma şansı bulsa da bonservisinin alınması beklenmiyor.

FATİH ÖZTÜRK

FATİH ÖZTÜRK
Galatasaray'da sadece 13 maça çıkabilen kaleci Fatih Öztürk'ün kontratı yenilenmeyecek.

HALİL DERVİŞOĞLU

HALİL DERVİŞOĞLU
Sezon başında İngiltere ekibi Brentford'dan bir kez daha kiralanan Halil Dervişoğlu, beklenen performansı gösteremedi. Bonservisinin alınması beklenmiyor.

INAKI PENA

INAKI PENA
Devre arasında Barcelona'dan kiralık olarak Galatasaray'a katılan Inaki Pena için sarı - kırmızılılar, İspanyol kulübü ile temasa geçti ancak teknik direktör Xavi'nin 'Kalsın' raporu verdiği oyuncu için Aslan'a veto geldi.

RYAN BABEL

RYAN BABEL
Galatasaray'da taraftarların eleştiri oklarının hedefinde yer alan Ryan Babel ile yeni kontrat imzalanmayacak.
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