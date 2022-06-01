Son dakika: Galatasaray'da büyük temizlik! 8 futbolcu ile yollar ayrıldı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 8 isimle yollar resmen ayrıldı. Sarı kırmızılı kulübün altyapısından çıkan Arda Turan'ın, sözleşmesi sona erdi. Arda Turan ile beraber toplamda 8 futbolcunun da Galatasaray ile ilişiği resmen kesildi. Bu isimlerin arasında sarı kırmızılılarla şampiyonluk yaşamış yıldızlar da bulunuyor.

ARDA NEREDE DEVAM EDECEK?

Öte yandan Arda Turan'ın, Galatasara altyapısında görev alabileceği gelen bilgiler arasında. Bununla beraber Babel ve Feghouli'nin de akıbeti merak konusu. Her iki yıldızın da gelecek teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.

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