Son dakika: Galatasaray'da transfer bitmiyor! Aslan, bombayı ocak ayında Fode Ballo-Toure ile patlatacak...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da transfer bitmiyor! Oldukça hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı - kırmızılılarda özellikle son gün kadroya 5 isim katılmıştı. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Milot Rashica, Mathias Ross ve Juan Mata'ya imza attıran Aslan'da sol bek transferi için de son saatlere kadar uğraş verilmiş ancak olumlu sonuç alınamamıştı.

GALATASARAY'IN OCAK BOMBASI

OKAN BURUK YÖNETİMLE GÖRÜŞMÜŞTÜ Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 16 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yönetimle bir görüşme gerçekleştirmişti.

AANHOLT YERİNE TRANSFER İSTEMİŞTİ Deneyimli çalıştırıcı, Dursun Özbek ve Erden Timur ile yaptığı görüşmede sol bek Patrick van Aanholt'un istenen seviyede olmadığını, o mevkiye bir takviye gerektiğini iletmişti.

YÖNETİM TOURE İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ Buruk'un isteğini geri çevirmeyen yönetim transferin bitimine kısa süre kala harekete geçmiş ve İtalya Ligi Serie A devi Milan'da forma giyen Fode Ballo-Toure için girişimlerde bulunmuştu.

ROTA YENİDEN İTALYA Sarı - kırmızılıların kısa sürede Milan'a teklif yaptığı fakat İtalyan ekibinin Galatasaray'dan gelen talebi reddettiği öğrenilmişti. İtalyan basınının haberine göre; Aslan, bu transfer için yeniden operasyon başlattı.