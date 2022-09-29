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Son dakika: Galatasaray'da transfer bitmiyor! Aslan, bombayı ocak ayında Fode Ballo-Toure ile patlatacak...

29.09.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçiren Galatasaray'da kadroya dünyaca ünlü birçok isim katılmıştı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geride kalan 7 haftada topladığı 16 puanla ikinci sırada yer alan sarı - kırmızılılarda transfer hareketliliği devam ediyor. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Patrick van Aanholt ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletmişti. Galatasaraylı kurmaylar, yaz döneminde anlaşamadığı Fode Ballo-Toure için yeniden operasyon başlattı.

Son dakika haberleri: Galatasaray'da transfer bitmiyor! Oldukça hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı - kırmızılılarda özellikle son gün kadroya 5 isim katılmıştı. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Milot Rashica, Mathias Ross ve Juan Mata'ya imza attıran Aslan'da sol bek transferi için de son saatlere kadar uğraş verilmiş ancak olumlu sonuç alınamamıştı.

GALATASARAY'IN OCAK BOMBASI

OKAN BURUK YÖNETİMLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

OKAN BURUK YÖNETİMLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 16 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yönetimle bir görüşme gerçekleştirmişti.

AANHOLT YERİNE TRANSFER İSTEMİŞTİ

AANHOLT YERİNE TRANSFER İSTEMİŞTİ
Deneyimli çalıştırıcı, Dursun Özbek ve Erden Timur ile yaptığı görüşmede sol bek Patrick van Aanholt'un istenen seviyede olmadığını, o mevkiye bir takviye gerektiğini iletmişti.

YÖNETİM TOURE İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

YÖNETİM TOURE İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ
Buruk'un isteğini geri çevirmeyen yönetim transferin bitimine kısa süre kala harekete geçmiş ve İtalya Ligi Serie A devi Milan'da forma giyen Fode Ballo-Toure için girişimlerde bulunmuştu.

ROTA YENİDEN İTALYA

ROTA YENİDEN İTALYA
Sarı - kırmızılıların kısa sürede Milan'a teklif yaptığı fakat İtalyan ekibinin Galatasaray'dan gelen talebi reddettiği öğrenilmişti. İtalyan basınının haberine göre; Aslan, bu transfer için yeniden operasyon başlattı.

İMZA GELİYOR

İMZA GELİYOR
Haberde; Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Aanholt'u elden çıkaramadığı için bitiremediği Toure için ocak ayında yeniden masaya oturacağı ve bu kez imzayı attıracağı ifade edildi.
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