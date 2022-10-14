Son dakika: Galatasaray'dan büyük yerli atağı! Efecan Karaca ve Halil Akbunar, ocak ayında Aslan oluyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirlemiş ve bu doğrultuda dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmıştı. Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri takviye eden sarı - kırmızılılar bu kez gözünü ocak ayına çevirdi.
GALATASARAY'DAN YERLİ ATAĞI
İLK HEDEF EFECAN KARACA
Galatasaray, gündemine yerli yıldızları aldı. Bu isimler arasında Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca var.
GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Takvim'in haberine göre, Galatasaray altyapısından yetişen yıldız oyuncu için Cimbom'un devre arası transfer döneminde atağa kalkması bekleniyor.
2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
32 yaşındaki oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor...
3 ASİSTİ VAR
Bu sezon 5 Süper Lig maçında görev alan yıldız sağa kanat oyuncusu 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.
TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ
Bir dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe de yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istemişti.
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