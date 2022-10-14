Son dakika: Galatasaray'dan büyük yerli atağı! Efecan Karaca ve Halil Akbunar, ocak ayında Aslan oluyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirlemiş ve bu doğrultuda dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmıştı. Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri takviye eden sarı - kırmızılılar bu kez gözünü ocak ayına çevirdi.