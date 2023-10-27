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  4. Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş... Avrupa'da en çok parayı hangi takım kazandı? Sıralama belli oldu...

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş... Avrupa'da en çok parayı hangi takım kazandı? Sıralama belli oldu...

27.10.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu sezon kazandığı paralar belli oldu. Sarı - kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Avrupa'daki rakipleriyle sahada yarış içinde olan temsilcilerimiz, elde edilecek gelir konusunda da kıyasıya bir yarış halinde. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil ediyor. Ekiplerimizden sarı - kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde yer alırken, sarı - lacivertliler ile siyah - beyazlılar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bulunuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde en yüksek gelir elde eden takımlar sıralaması belli oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı Avrupa kupalarında son durum nedir? İşte gelir sıralaması...

Canlı Skor

AVRUPA GELİRİNDE SON DURUM

1 - REAL MADRID

1 - REAL MADRID

Kazandığı para: 60.748.419€

2 - BAYERN

2 - BAYERN

Kazandığı para: 59.611.419€

3 - BARCELONA

3 - BARCELONA

Kazandığı para: 58.474.419€

4 - MANCHESTER CITY

4 - MANCHESTER CITY

Kazandığı para: 57.337.419€

5 - ATLETICO MADRID

5 - ATLETICO MADRID

Kazandığı para: 52.244.140€

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