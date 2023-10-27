Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş... Avrupa'da en çok parayı hangi takım kazandı? Sıralama belli oldu...

Son dakika haberleri: Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil ediyor. Ekiplerimizden sarı - kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde yer alırken, sarı - lacivertliler ile siyah - beyazlılar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bulunuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde en yüksek gelir elde eden takımlar sıralaması belli oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı Avrupa kupalarında son durum nedir? İşte gelir sıralaması...

