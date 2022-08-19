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Son dakika: Galatasaray'ın anlaştığı Cengiz Ünder için ters köşe! Ünlü gazeteci duyurdu...

19.08.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla başlayan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyordu. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılar, rotasını Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'e kırmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un da görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği Ünder için sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e 1 galibiyet - 1 mağlubiyet ile başlamış ve kadrosuna da son olarak Lucas Torreira ile Dries Mertens'i katmıştı. Bitexen Giresunspor yenilgisi sonrasında transfer çalışmalarını hızlandıran sarı - kırmızılıların gündemine Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder gelmişti.

CENGİZ ÜNDER'DEN KÖTÜ HABER

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Galatasaray'ın listesine aldığı milli futbolcu Cengiz Ünder için sıcak bir gelişme yaşandı ve oyuncudan kötü haber geldi.

YILDIZ İSİMLE TAKAS

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Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio; 25 yaşındaki futbolcu için Atalanta'nın devreye girdiğini yazarken, İtalyan kulübünün Cengiz Ünder karşılığında takasta Ruslan Malinovskyi'yi önerdiğini ifade etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

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İki kulüp arasında henüz bir anlaşmanın sağlanmadığı belirtilirken, görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

GALATASARAY'DAKİ SON DURUM

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Cengiz Ünder transferi için devreye girmiş ve oyuncuyu görüntülü arayarak transfere ikna etmişti. Atalanta'nın devreye girmesi sonrasında ortalık yeniden karıştı.

CENGİZ ÜNDER FOTOĞRAFLARI

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