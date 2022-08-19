Son dakika: Galatasaray'ın anlaştığı Cengiz Ünder için ters köşe! Ünlü gazeteci duyurdu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e 1 galibiyet - 1 mağlubiyet ile başlamış ve kadrosuna da son olarak Lucas Torreira ile Dries Mertens'i katmıştı. Bitexen Giresunspor yenilgisi sonrasında transfer çalışmalarını hızlandıran sarı - kırmızılıların gündemine Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder gelmişti.

CENGİZ ÜNDER'DEN KÖTÜ HABER

Galatasaray'ın listesine aldığı milli futbolcu Cengiz Ünder için sıcak bir gelişme yaşandı ve oyuncudan kötü haber geldi.

YILDIZ İSİMLE TAKAS

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio; 25 yaşındaki futbolcu için Atalanta'nın devreye girdiğini yazarken, İtalyan kulübünün Cengiz Ünder karşılığında takasta Ruslan Malinovskyi'yi önerdiğini ifade etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İki kulüp arasında henüz bir anlaşmanın sağlanmadığı belirtilirken, görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

GALATASARAY'DAKİ SON DURUM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Cengiz Ünder transferi için devreye girmiş ve oyuncuyu görüntülü arayarak transfere ikna etmişti. Atalanta'nın devreye girmesi sonrasında ortalık yeniden karıştı.