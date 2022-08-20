Son dakika: Galatasaray istedi, Başakşehir kaptı! Bertrand Traore, İstanbul'a geldi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamış olan kulüplerden Galatasaray ve Başakşehir, bu kez transferde karşı karşıya gelmişti. İki kulüp de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa formasını terleten Bertrand Traore için operasyon başlatmıştı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Galatasaray, Bertrand Traore'nin kulübüyle görüşmüş ve oyuncuyu kiralamak için teklifini sunmuştu. İngiliz kulübünden ret yanıtı gelince devrede olan Başakşehir, girişimlerini hızlandırmıştı.

BAŞAKŞEHİR ANLAŞMAYA VARDI

Sarı - kırmızılıların teklifinin veto edilmesi sonrasında Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu - lacivertliler, Aston Villa ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELDİ

Burkina Faso Milli Takımı'nın da formasını giyen 26 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ile sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geldi.

KISA SÜREDE İMZAYI ATACAK

Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

"BENİ İSTEYEN ÇOK KULÜP VARDI"

İstanbul'a gelir gelmez ilk açıklamasını yapan Traore, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce takımla tanışmak istiyorum. Başakşehir, benim adıma çok net bir tercih. Beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vaktim oldu. Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm." dedi.