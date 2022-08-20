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Son dakika: Galatasaray istedi, Başakşehir kaptı! Bertrand Traore, İstanbul'a geldi...

20.08.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Başakşehir, transferde karşı karşıya gelmişti. İki takım da İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa forması giyen hücum oyuncusu Bertrand Traore'yi kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Transfer yarışında kazanan taraf Başakşehir oldu ve 26 yaşındaki futbolcu, turuncu - lacivertliler için bugün İstanbul'a geldi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamış olan kulüplerden Galatasaray ve Başakşehir, bu kez transferde karşı karşıya gelmişti. İki kulüp de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa formasını terleten Bertrand Traore için operasyon başlatmıştı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

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Galatasaray, Bertrand Traore'nin kulübüyle görüşmüş ve oyuncuyu kiralamak için teklifini sunmuştu. İngiliz kulübünden ret yanıtı gelince devrede olan Başakşehir, girişimlerini hızlandırmıştı.

BAŞAKŞEHİR ANLAŞMAYA VARDI

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Sarı - kırmızılıların teklifinin veto edilmesi sonrasında Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu - lacivertliler, Aston Villa ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELDİ

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Burkina Faso Milli Takımı'nın da formasını giyen 26 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ile sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geldi.

KISA SÜREDE İMZAYI ATACAK

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Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

"BENİ İSTEYEN ÇOK KULÜP VARDI"

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İstanbul'a gelir gelmez ilk açıklamasını yapan Traore, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce takımla tanışmak istiyorum. Başakşehir, benim adıma çok net bir tercih. Beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vaktim oldu. Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm." dedi.

BERTRAND TRAORE FOTOĞRAFLARI

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