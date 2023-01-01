Son dakika: Galatasaray taraftarını sevinçten çıldırtacak! Memphis Depay, Moussa Dembele ve Deniz Undav adım adım 'Parçalı'ya geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve 16. haftada oynadığı Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte puanını 33 yaparak yeniden liderliğe yükselen Galatasaray, transferde de boş durmuyor. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı - kırmızılılar, ocak ayında da benzer bir tavır sergileyecek.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında zirveyi hiçbir takıma bırakmak istemeyen Galatasaray'da öncelik hücum hattı...
Fanatik'in haberine göre; başkan vekili Erden Timur'un özel olarak ilgilendiği transfer operasyonunda gündeme gelen isimler Memphis Depay, Moussa Dembele ve Deniz Undav olmuştu.
İspanya La Liga devi Bacelona'da aradığını bulamayan ve gözden çıkarılan Hollandalı yıldız Memphis Depay, satış listesine konulmuştu.
Teknik direktör Xavi Hernandez'in kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcuyu uygun bir maliyetle takımdan gönderecek olan Barcelona'nın talebinin 5 milyon euro olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın bu gelişmeyi fırsata çevirerek Depay'ı transfer etmek istediği belirtildi.