Son dakika: Galatasaray taraftarını sevinçten çıldırtacak! Memphis Depay, Moussa Dembele ve Deniz Undav adım adım 'Parçalı'ya geliyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve 16. haftada oynadığı Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte puanını 33 yaparak yeniden liderliğe yükselen Galatasaray, transferde de boş durmuyor. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı - kırmızılılar, ocak ayında da benzer bir tavır sergileyecek.