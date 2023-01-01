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  4. Son dakika: Galatasaray taraftarını sevinçten çıldırtacak! Memphis Depay, Moussa Dembele ve Deniz Undav adım adım 'Parçalı'ya geliyor...

Son dakika: Galatasaray taraftarını sevinçten çıldırtacak! Memphis Depay, Moussa Dembele ve Deniz Undav adım adım 'Parçalı'ya geliyor...

01.01.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştıran ve hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı - kırmızılıların gündemine Barcelona'dan Memphis Depay, Lyon'dan Moussa Dembele ve Brighton'da forma giyen Deniz Undav gelmişti. Galatasaray'ın planı ise ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve 16. haftada oynadığı Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte puanını 33 yaparak yeniden liderliğe yükselen Galatasaray, transferde de boş durmuyor. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı - kırmızılılar, ocak ayında da benzer bir tavır sergileyecek.

GALATASARAY'IN TRANSFER OPERASYONU

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında zirveyi hiçbir takıma bırakmak istemeyen Galatasaray'da öncelik hücum hattı...

Fanatik'in haberine göre; başkan vekili Erden Timur'un özel olarak ilgilendiği transfer operasyonunda gündeme gelen isimler Memphis Depay, Moussa Dembele ve Deniz Undav olmuştu.

SATIŞ LİSTESİNDE

SATIŞ LİSTESİNDE

İspanya La Liga devi Bacelona'da aradığını bulamayan ve gözden çıkarılan Hollandalı yıldız Memphis Depay, satış listesine konulmuştu.

5 MİLYON EURO

5 MİLYON EURO

Teknik direktör Xavi Hernandez'in kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcuyu uygun bir maliyetle takımdan gönderecek olan Barcelona'nın talebinin 5 milyon euro olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın bu gelişmeyi fırsata çevirerek Depay'ı transfer etmek istediği belirtildi.

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