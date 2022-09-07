Son dakika: Galatasaray taraftarının bekleyişi bitti! Mauro Icardi KAP'a bildirildi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in bu sezon 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Transferi için görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandığı Mauro Icardi artık Galatasaraylı...

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELİYOR

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, İstanbul'a gelmek için ailesiyle birlikte yola çıktı. Mauco Icardi'nin sağlık kontrollerinden geçerek kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

TRANSFERİNİ DUYURMUŞTU

Arjantinli yıldız, gece yarısı Instagram'dan bir paylaşım yaparak transferini duyurmuştu. Instagram hikayesinden vücudundaki aslan dövmesini sarı - kırmızı şekilde paylaşan Icardi, fotoğrafa "Tik-Tak" notunu düşmüştü. Bu paylaşımın ardından taraftarları büyük heyecan sarmış ve tüm camia, transferin açıklanmasını beklemeye geçmişti.

GALATASARAY PAYLAŞTI

Ayrıca sarı - kırmızılı futbolseverler Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan "uçak videosu" paylaşımını kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tuttu.

Öte yandan Galatasaray'ın Arjantinli golcüyü PSG'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı öne sürüldü.