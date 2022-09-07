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Son dakika: Galatasaray taraftarının bekleyişi bitti! Mauro Icardi KAP'a bildirildi...

07.09.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarının bekleyişi bitti! Sarı - kırmızılıların bir süredir gündeminde yer alan dünyaca ünlü santrfor Mauro Icardi'nin transferi KAP'a bildirildi. Yıldız isim, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından kendisini Galatasaraylı yapan resmi imzayı atacak.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in bu sezon 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Transferi için görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandığı Mauro Icardi artık Galatasaraylı...

KAP'A BİLDİRİLDİ

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Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELİYOR

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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, İstanbul'a gelmek için ailesiyle birlikte yola çıktı. Mauco Icardi'nin sağlık kontrollerinden geçerek kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

TRANSFERİNİ DUYURMUŞTU

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Arjantinli yıldız, gece yarısı Instagram'dan bir paylaşım yaparak transferini duyurmuştu. Instagram hikayesinden vücudundaki aslan dövmesini sarı - kırmızı şekilde paylaşan Icardi, fotoğrafa "Tik-Tak" notunu düşmüştü. Bu paylaşımın ardından taraftarları büyük heyecan sarmış ve tüm camia, transferin açıklanmasını beklemeye geçmişti.

GALATASARAY PAYLAŞTI

Ayrıca sarı - kırmızılı futbolseverler Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan "uçak videosu" paylaşımını kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tuttu.

Öte yandan Galatasaray'ın Arjantinli golcüyü PSG'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı öne sürüldü.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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