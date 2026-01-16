MAGAZİN

Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Sevcan Orhan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la aşkını kabul etti

Ünlü türkücü Sevdan Orhan’ın Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış ve Tayland’ın Phuket adasındaki tatil görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevcan Orhan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la aşkını kabul etti. Ünlü türkücü Phuket tatiline dair açıklamalarda bulundu.

Öznur Yaslı İkier

Buca Belediyesi’nde temizlik işçileri, yılbaşı öncesi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı aldığı sırada Belediye Başkanı Görkem Duman ile tatilde görülen ünlü türkücü Sevcan Orhan, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Ünlü türkücü Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la aşkını kabul etti. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü isim uzun süre gündemde olan Phuket tatiline dair açıklamalarda bulundu.

'BENİM İÇİN SIKINTI YOKTU'

Buca Belediyesi'nin işçilerine maaşlarını vermediği zaman belediye başkanı Görkem Duman'la çıktığı Phuket tatili için şarkıcı, "Benim için sıkıntı yoktu. Biraz rahatsız etti sanırım. Söylemem gerekeni söyledim. 25 yıldır çalışıyorum, o tatili yapabilecek gücüm vardı, gittim. Görkem Bey'le ilgili yorum yapmak bana düşmez, çünkü o siyasetçi. O kısım onu ilgilendiriyor" dedi.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Orhan, "Bir birlikteliğiniz var mı?" sorusuna, "Evet. Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" diyerek, aşkı kabul etti.

TEPKİ ÇEKEN 'HARAMZEDE' YORUMU

Ünlü şarkıcı, "İşçilerin maaş alamadığı dönemde sizin tatile gitmediniz eleştirildi. Rahatsız oldunuz mu?" sorusuna, "Talihsiz zamanda gittik. Gerçekten benim işim ve tatilimle ilgisi yok. Görkem Bey kendi açıklaması yapar. Bence de zamanlama talihsiz. 'Haram yemek ve haramzede' öyle bir şey kursağımızdan geçmez" yanıtını verdi.

Orhan, "Grev olmasaydı tatiliniz bu kadar büyür müydü?" sorusuna, "Zaten yapılmış diye biliyorum. Biraz kötü niyet vardı onların altında. Siyasi ve belediye tarafımla ilgim yok, başka konuşmak istemiyorum. Yansıtılan farklı, yaşanan farklı" cevabını verdi.

Şarkıcı, "Birinin cebinden harcanan bir şey değil. Masraflar paylaşıldı tatile gidildi" dedi.

