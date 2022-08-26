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Son dakika: Galatasaray taraftarının gözü kulağı bu haberdeydi! Dursun Özbek'ten Mauro Icardi için flaş sözler...

26.08.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarlarının gözü kulağı Mauro Icardi transferindeydi. Başkan vekili Erden Timur, golcü transferi yapacaklarını açıklamış ve gündeme Mauro Icardi ismi gelmişti. PSG ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli yıldız için sarı - kırmızılıların görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi için ilk kez konuştu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet - 1 mağlubiyet alan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, transfer ve Trabzonspor maçına dair açıklamalarda bulundu. Trabzonspor maçını kazanacaklarını dile getiren Özbek, Mauro Icardi ile görüşüp görüşmediğiyle ilgili gelen soruyu da yanıtladı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ

"TRABZONSPOR'U YENECEĞİZ"

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Ataşehir Taç Spor Tesisleri'nde voleybol takımlarının sezon açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, Galatasaray Futbol Takımı'nın 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın güzel geçeceğine inandığını belirterek, "İki takım da çok iddialı. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu. Güzel maç olacak ama kazanacağımızı düşünüyorum, biz hazırız." dedi.

MAURO ICARDI CEVABI

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Transfere ilişkin konuşmaların kulübe zarar verdiğini aktaran Özbek, gündemlerindeki Mauro İcardi ile ilgili girişimde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya görüşmediği yönünde yanıt verdi.

"ÇOK MAÇ OYNAMAK AVANTAJDIR"

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Avrupa'da mücadele eden takımların ligde dezavantajlı olmadığını vurgulayan Özbek, "Rakiplerin Avrupa'da oynamasını onlar adına avantaj olarak değerlendiriyorum. Çok maç oynamak bazı alışkanlıkları beraberinde getiriyor. Çok maç oynamanın dezavantaj olduğunu kabul etmiyorum, aksine avantajdır." şeklinde görüş belirtti.

"İNŞALLAH BU SENE..."

Türk futbolunun son dönemde düşüşte olduğunu belirten Özbek, "Bu sene özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok. Finansal problem her zaman çok önemli ama sadece ona bağlamamak gerekiyor. İnşallah bu sene Türk futbolu daha önce bıraktığı pozisyona gelecek ve Türk insanını mutlu edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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