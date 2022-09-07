Son dakika: Galatasaray transfere doymuyor! Milot Rashica'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala gaza bastı. Sarı - kırmızılılar, Mauro Icardi ve Yusuf Demir hamlelerinin ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

OKAN BURUK İSTEDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi'nin gündemine kanat transferi vardı. Sarı - kırmızılılar, İngiltere Championship takımlarından Norwich forması giyen Milot Rashica'yı bir süredir gündeminde tutuyordu. Oyuncu için bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Galatasaray, Kosovalı futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun maaşını karşılayacak olan Aslan, Norwich'e herhangi bir ödeme yapmayacak.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

Norwich'in 2021 yılında Werder Bremen'den 11 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcunun bu sabah 04.30 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Bu sezon takımıyla 5 maça çıkan Rashica, 1 asist yapma başarısı gösterdi.