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Son dakika: Galatasaray transfere doymuyor! Milot Rashica'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu...

07.09.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala bombaları bir bir patlatmaya devam ediyor! PSG'den Mauro Icardi ve Rapid Wien'den Yusuf Demir'i kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray, İngiltere Championship takımlarından Norwich'te forma giyen Milot Rashica'nın transferini bitirdi. 26 yaşındaki Kosovalı futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala gaza bastı. Sarı - kırmızılılar, Mauro Icardi ve Yusuf Demir hamlelerinin ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

OKAN BURUK İSTEDİ

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Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi'nin gündemine kanat transferi vardı. Sarı - kırmızılılar, İngiltere Championship takımlarından Norwich forması giyen Milot Rashica'yı bir süredir gündeminde tutuyordu. Oyuncu için bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

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Galatasaray, Kosovalı futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun maaşını karşılayacak olan Aslan, Norwich'e herhangi bir ödeme yapmayacak.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

Norwich'in 2021 yılında Werder Bremen'den 11 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcunun bu sabah 04.30 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Bu sezon takımıyla 5 maça çıkan Rashica, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

MILOT RASHICA FOTOĞRAFLARI

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