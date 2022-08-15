Son dakika: 'Galatasaray transferi bitirdi!' Stoper için büyük ters köşe: Andreas Hanche-Olsen...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor karşısında 1-0'lık şoke eden bir yenilgi alan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın performansı tepki toplamıştı. Maçta yaptığı hatanın ardından Giresunspor'un gol atması, sarı - kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ

KAAN AYHAN KONUŞULUYORDU AMA... Stoper transferi için gündeminde Kaan Ayhan'ın bulunduğu iddia edilen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılılar, ters köşe yaparak sürpriz bir ismin transferini bitirdi.

TRANSFERDE MUTLU SON Sabah Spor'un haberine göre; Marcao sonrasında stoper arayışına giren Galatasaray, Nelsson'un da ayrılık ihtimaline karşın vites yükseltti ve Andreas Hanche-Olsen'in transferinde mutlu sona ulaştı.

BONUSLAR DAHİL 3 MİLYON EURO Belçika ekibi Gent'te forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper ile anlaşan sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüyle masaya oturdu. Görüşmelerde bonuslar üzerine ağırlık veren yönetim, 3 milyon euro karşılığında Gent ile anlaşmaya vardı.

GALATASARAY'I İSTEDİ Gent, 1 sezon kontratı kalan oyuncu için rakamı yükseltemezken, Olsen'in de Galatasaray'da forma giymeyi istemesi Aslan'ın elini güçlendirdi.