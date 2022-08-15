Son dakika: 'Galatasaray transferi bitirdi!' Stoper için büyük ters köşe: Andreas Hanche-Olsen...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor karşısında 1-0'lık şoke eden bir yenilgi alan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın performansı tepki toplamıştı. Maçta yaptığı hatanın ardından Giresunspor'un gol atması, sarı - kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.
GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ
KAAN AYHAN KONUŞULUYORDU AMA...
Stoper transferi için gündeminde Kaan Ayhan'ın bulunduğu iddia edilen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılılar, ters köşe yaparak sürpriz bir ismin transferini bitirdi.
TRANSFERDE MUTLU SON
Sabah Spor'un haberine göre; Marcao sonrasında stoper arayışına giren Galatasaray, Nelsson'un da ayrılık ihtimaline karşın vites yükseltti ve Andreas Hanche-Olsen'in transferinde mutlu sona ulaştı.
BONUSLAR DAHİL 3 MİLYON EURO
Belçika ekibi Gent'te forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper ile anlaşan sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüyle masaya oturdu. Görüşmelerde bonuslar üzerine ağırlık veren yönetim, 3 milyon euro karşılığında Gent ile anlaşmaya vardı.
GALATASARAY'I İSTEDİ
Gent, 1 sezon kontratı kalan oyuncu için rakamı yükseltemezken, Olsen'in de Galatasaray'da forma giymeyi istemesi Aslan'ın elini güçlendirdi.
STABAEK'TEN 800 BİN EURO'YA GELDİ
Belçika ekibinin, 2020 yılında Stabaek'ten 800 bin euro'ya kadrosuna kattığı oyuncu, bu sezon 3 resmi maçta forma şansı buldu.
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