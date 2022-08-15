SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: 'Galatasaray transferi bitirdi!' Stoper için büyük ters köşe: Andreas Hanche-Olsen...

Son dakika: 'Galatasaray transferi bitirdi!' Stoper için büyük ters köşe: Andreas Hanche-Olsen...

15.08.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında taraftarı karşısına sahasında ilk kez çıkan Galatasaray, karşılaştığı Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenilmilşti. Bu maçın ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı - kırmızılıların gündeminde Andrea Belotti, Mauro Icardi ve Kaan Ayhan isimleri yer alıyordu. Aslan'ın sürpriz bir isimde mutlu sona ulaştığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde resmen açıklanmasının beklendiği öğrenildi. O ismin Andreas Hanche-Olsen olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor karşısında 1-0'lık şoke eden bir yenilgi alan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın performansı tepki toplamıştı. Maçta yaptığı hatanın ardından Giresunspor'un gol atması, sarı - kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ

KAAN AYHAN KONUŞULUYORDU AMA...

KAAN AYHAN KONUŞULUYORDU AMA...
Stoper transferi için gündeminde Kaan Ayhan'ın bulunduğu iddia edilen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılılar, ters köşe yaparak sürpriz bir ismin transferini bitirdi.

TRANSFERDE MUTLU SON

TRANSFERDE MUTLU SON
Sabah Spor'un haberine göre; Marcao sonrasında stoper arayışına giren Galatasaray, Nelsson'un da ayrılık ihtimaline karşın vites yükseltti ve Andreas Hanche-Olsen'in transferinde mutlu sona ulaştı.

BONUSLAR DAHİL 3 MİLYON EURO

BONUSLAR DAHİL 3 MİLYON EURO
Belçika ekibi Gent'te forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper ile anlaşan sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüyle masaya oturdu. Görüşmelerde bonuslar üzerine ağırlık veren yönetim, 3 milyon euro karşılığında Gent ile anlaşmaya vardı.

GALATASARAY'I İSTEDİ

GALATASARAY'I İSTEDİ
Gent, 1 sezon kontratı kalan oyuncu için rakamı yükseltemezken, Olsen'in de Galatasaray'da forma giymeyi istemesi Aslan'ın elini güçlendirdi.

STABAEK'TEN 800 BİN EURO'YA GELDİ

STABAEK'TEN 800 BİN EURO'YA GELDİ
Belçika ekibinin, 2020 yılında Stabaek'ten 800 bin euro'ya kadrosuna kattığı oyuncu, bu sezon 3 resmi maçta forma şansı buldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Ahmet Çakar'dan olay iddia! ''Bahis baronları ve Valerien Ismael...''

Alanyaspor Beşiktaş maçının önüne geçti! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler...

Alanyaspor Beşiktaş maçının önüne geçti! Rıdvan Dilmen'den flaş sözler...

Ben olsam bugün kovarım!

Ben olsam bugün kovarım!

"Hayırlı olsun!" İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü

"Hayırlı olsun!" İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.