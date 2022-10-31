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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe olmamıştı, Trabzonspor devreye girdi! Çağlar Söyüncü, ocak ayında imza atabilir...

31.10.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 12. haftayı BAY geçen ve yoğun maç temposuna ara veren Trabzonspor, 21 puanla 5. sırada yer alıyor. Dünya Kupası arasına en iyi şekilde girmek isteyen bordo - mavililer, ocak ayı transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor, daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Çağlar Söyüncü için harekete geçti. Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncuyu yönetimden özel olarak talep ettiği iddia edildi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21 puanla 5. sırada yer alan ve 12. haftayı BAY geçen Trabzonspor; Dünya Kupası arasına en iyi şekilde girmeyi hedeflerken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş ve birçok ismi kadrosuna katmıştı.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

ÇÖZÜM TRANSFER

ÇÖZÜM TRANSFER
Bu sezon yerli rotasyonunda problem yaşayan bordo - mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, çözümü transferde buldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İDDİASI

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İDDİASI
Devre arasında yerli alternatiflerini çoğaltmak isteyen Avcı'nın hedefindeki ismin Çağlar Söyüncü olduğu iddia edildi.

OCAK AYINDA OPERASYON

OCAK AYINDA OPERASYON
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Söyüncü için ocak ayında harekete geçecek.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Fırtına, Leicester'a oyuncunun şartlarını soracağı ve yüksek bir bedel talep edilmesi durumunda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacağı ifade edildi.

BU SEZON 2 MAÇTA OYNADI

BU SEZON 2 MAÇTA OYNADI
A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Leicester City'de 2 resmi maçta forma giydi.
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