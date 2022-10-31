Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe olmamıştı, Trabzonspor devreye girdi! Çağlar Söyüncü, ocak ayında imza atabilir...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21 puanla 5. sırada yer alan ve 12. haftayı BAY geçen Trabzonspor; Dünya Kupası arasına en iyi şekilde girmeyi hedeflerken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş ve birçok ismi kadrosuna katmıştı.