Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe olmamıştı, Trabzonspor devreye girdi! Çağlar Söyüncü, ocak ayında imza atabilir...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21 puanla 5. sırada yer alan ve 12. haftayı BAY geçen Trabzonspor; Dünya Kupası arasına en iyi şekilde girmeyi hedeflerken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş ve birçok ismi kadrosuna katmıştı.
TRABZONSPOR'UN HEDEFİ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
ÇÖZÜM TRANSFER
Bu sezon yerli rotasyonunda problem yaşayan bordo - mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, çözümü transferde buldu.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İDDİASI
Devre arasında yerli alternatiflerini çoğaltmak isteyen Avcı'nın hedefindeki ismin Çağlar Söyüncü olduğu iddia edildi.
OCAK AYINDA OPERASYON
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Söyüncü için ocak ayında harekete geçecek.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Fırtına, Leicester'a oyuncunun şartlarını soracağı ve yüksek bir bedel talep edilmesi durumunda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacağı ifade edildi.
BU SEZON 2 MAÇTA OYNADI
A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Leicester City'de 2 resmi maçta forma giydi.