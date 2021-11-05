Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Joao Figueiredo ve 86. dakikada Caulker kaydetti. Kasımpaşa'da Eysseric, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından ligde 3 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 9 puanla 17. sırada yer buldu. Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

Bu arada maçın hakemi Halis Özkahya, 2017 yılında Başakşehir ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmada 4 dakika uzatma kararı vermiş ama mücadeleyi 90+3'te bitirmişti. (Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

"HERKES HATA YAPAR"

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, "Halis Hoca çok tecrübeli bir hakem. Bir hata yaptı, bizi soyunma odasından sahaya geri çağırdı. Kendisi için belki hoş olmadı ama herkes hata yapar. Kaybetsek de aynı şeyleri söyleyecektim." dedi.