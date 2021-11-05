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Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında ilginç olay

05.11.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı bitti ama hakem Halis Özkahya, takımları soyunma odasından çağırdı ve uzatma bölümünde oynatılmayan 5 dakikalık ek süre oynatıldı.

Süper Lig'de 12. hafta maçında tarihi bir olay yaşandı.

Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta 9 dakika uzatma oynanacağı işaret edildi. Ancak karşılaşma 94.14'te sona erdi.

Ev sahibi Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın, hakemlerin kararı üzerine yeniden başlanmasına karar verildi.

Soyunma odasına giden oyuncular tekrar sahaya çağrıldı. Bazı oyuncuların duştan çağırıldığı belirtildi

Takımlar sahaya çıktıktan sonra kalan 5 dakikalık süreye devam edildi.

MAÇ 2. KEZ BİTTİ

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Joao Figueiredo ve 86. dakikada Caulker kaydetti. Kasımpaşa'da Eysseric, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından ligde 3 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 9 puanla 17. sırada yer buldu. Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

2017'DE YİNE ERKEN BİTİRMİŞTİ

2017'DE YİNE ERKEN BİTİRMİŞTİ
Bu arada maçın hakemi Halis Özkahya, 2017 yılında Başakşehir ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmada 4 dakika uzatma kararı vermiş ama mücadeleyi 90+3'te bitirmişti. (Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

ESPRİLİ PAYLAŞIMLAR

ESPRİLİ PAYLAŞIMLAR
Gaziantep FK maç sonunda esprili paylaşımlarda bulundu

"HERKES HATA YAPAR"

"HERKES HATA YAPAR"
Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, "Halis Hoca çok tecrübeli bir hakem. Bir hata yaptı, bizi soyunma odasından sahaya geri çağırdı. Kendisi için belki hoş olmadı ama herkes hata yapar. Kaybetsek de aynı şeyleri söyleyecektim." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Halis Özkahya Kasımpaşa Gaziantep FK
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Okuyucu Yorumları 18 yorum
dönecek bir skor olsa tamamda çokmu önemli 4 dakika
Rezillik
mal mısın oğlum

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