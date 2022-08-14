Son dakika: "Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yeni transferi için olay yorum!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı ilk maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı - kırmızılı taraftarların tıklım tıklım doldurduğu stadyumda yeni transferler de sahne aldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI

"GALATASARAY'IN JOAO PEDRO TİPLİ BİR OYUNCUYA İHTİYACI VAR" "Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin aldığı Joao Pedro tipi bir oyuncuya ihtiyacı var. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında olması için yönetimin ve teknik ekibin oturup konuşması gerekiyor. Takım geçen hafta kazandı ancak 1 puan alsa bile iyiydi o oyunla."

"NECATİ ATEŞ GİBİ BİR İSİM GEREKİYOR" "Galatasaray'ın Seferovic ve Gomis'ten daha iyi bir forvete ihtiyacı var. Daha da önemlisi 10.5 oynayabilecek Necati Ateş gibi bir oyuncu gerekiyor."

"GELDİĞİ GİBİ GÖNDERİRİM" "Yeni gelenlerden birini göndermek zorunda kalsam Oliveira'yı gönderirim. Şu anda bu kadar fazla orta sahaya sahip olma lüksünüz yok. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli yeni transferlerden bazılarını gönderme şansım olsa hiç düşünmem."

"PLANLAMADA 1 OYUNCU FAZLA" "Midtsjö, Oliveira ve Torreira'dan ancak ikisini ayna anda oynatabilirsiniz. Planlamada 1 oyuncu fazla, Avrupa'da da yoksunuz. Bunlar ciddi maliyetle gelen oyuncular."