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Son dakika: 'Geleceğin en büyük yıldız adayı!' Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya...

14.10.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen iki takım; Fenerbahçe ve Galatasaray, daha önce birçok kez olduğu gibi yine bir transferde karşı karşıya... Türkiye'nin iki dev kulübü yakın geçmişte İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı transferlerinde yarışa girmişti. Ezeli rakiplerin bu sefer peşinde olduğu yıldızın ise Cihan Çanak olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer yapan iki ezeli rakip; Fenerbahçe ve Galatasaray yine bir futbolcunun peşine aynı anda düştü. Daha önceki yıllarda birçok kez karşı karşıya gelen iki dev kulüp, bu kez çok genç bir isme imza attırmak için operasyon başlattı.

CİHAN ÇANAK KAPIŞMASI

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDE

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDE
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Cihan Çanak'ı kadrosuna katabilmek için çalışıyor.

'GELECEĞİN YILDIZ ADAYI'

'GELECEĞİN YILDIZ ADAYI'
Belçika takımı Standard Liege'de forma giyen 17 yaşındaki Türk futbolcu, geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.

YOĞUN GÖRÜŞMELER

YOĞUN GÖRÜŞMELER
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaraylı yetkililerin Cihan'ın transferi için yoğun görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR
Belçika U17 Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor.

KULÜBÜ UZATMAK İSTİYOR

KULÜBÜ UZATMAK İSTİYOR
Standard Liege kulübünün Cihan Çanak'ın 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için teklif yaptığı da öğrenildi.
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