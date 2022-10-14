Son dakika: 'Geleceğin en büyük yıldız adayı!' Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer yapan iki ezeli rakip; Fenerbahçe ve Galatasaray yine bir futbolcunun peşine aynı anda düştü. Daha önceki yıllarda birçok kez karşı karşıya gelen iki dev kulüp, bu kez çok genç bir isme imza attırmak için operasyon başlattı.

CİHAN ÇANAK KAPIŞMASI

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDE Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Cihan Çanak'ı kadrosuna katabilmek için çalışıyor.

'GELECEĞİN YILDIZ ADAYI' Belçika takımı Standard Liege'de forma giyen 17 yaşındaki Türk futbolcu, geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.

YOĞUN GÖRÜŞMELER Hem Fenerbahçe hem de Galatasaraylı yetkililerin Cihan'ın transferi için yoğun görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR Belçika U17 Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor.