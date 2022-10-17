Son dakika: Gizli forvet operasyonu ortaya çıktı! Teklifi resmen doğrulandı... İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Yeni sezon öncesi 13 yeni ismi kadrosuna katan Galatasaray mutlak şampiyonluk hedeflerken, ligin 10. haftasında oynanan Kayserispor mağlubiyetiyle zirve yarışında büyük yara almıştı. Alınan bu mağlubiyetin arından Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerin performansı ve teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri eleştiri konusu oldu. Mynet - DIŞ HABERLER

13 TRANSFERDEN 1 GOL Sezona önemli isimleri kadrosuna katarak başlayan Sarı-Kırmızılıların özellikle hücumdaki formsuzluğu dikkat çekerken, Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'deki 9 maçında sadece 10 kez fileleri havalandırarak son yılların en kötü gol istatistiğini yakalamış durumda Galatasaray'ın yaptığı 13 transferden sadece Oliveira, 1 kez gol bulabildi. Diğer 12 futbolcunun skor katkısı bulunmuyor.

FORVET ARAYIŞLARI Özellikle forvet transferleri Icardi ile Seferovic'in yanısıra hücumun önemli ismi Mertens'in henüz golle tanışamaması eleştiriliyor. Mata, Torreira, Midtsjö, Rashica, Yusuf Demir, Ross, Abdülkerim, Dubois, Kazımcan golle tanışamadı. Hal böyle olunca hücum hattına yeni bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar için Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

RUS BASINI DUYURDU! Rus basınındaki habere göre; Sarı-Kırmızılı ekip, Rus golcü oyuncu Fedor Smolov'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cimbom, 32 yaşındaki oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak için transfer teklifi sunduğu iddia edilirken, Galatasaray'ın önümüzdeki yaz Smolov transferini gerçekleştirebileceği ifade edildi. Kulubü Dinamo Moskova ile 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu Cimbom bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.