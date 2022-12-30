Son dakika: Golleriyle şov yapmıştı, Süper Lig'e Fenerbahçe formasıyla geri dönüyor! Alexander Sörloth'un yolu yeniden Türkiye'ye düşüyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek üst üste alınan iki yenilginin ardından yara sarmıştı. FIFA Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelen sarı - lacivertliler, Joao Pedro'nun sakatlığıyla sarsılmıştı.