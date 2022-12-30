SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Golleriyle şov yapmıştı, Süper Lig'e Fenerbahçe formasıyla geri dönüyor! Alexander Sörloth'un yolu yeniden Türkiye'ye düşüyor...

Son dakika: Golleriyle şov yapmıştı, Süper Lig'e Fenerbahçe formasıyla geri dönüyor! Alexander Sörloth'un yolu yeniden Türkiye'ye düşüyor...

30.12.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler, üst üste aldığı iki yenilginin ardından 4-0 kazandığı Hatayspor maçıyla moral bulmuştu. Joao Pedro'nun uzun süreli sakatlığı sonrası hücum hattına takviye planlayan Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar'ın ardından Alexander Sörloth da gündeme geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek üst üste alınan iki yenilginin ardından yara sarmıştı. FIFA Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelen sarı - lacivertliler, Joao Pedro'nun sakatlığıyla sarsılmıştı.

YENİDEN TÜRKİYE'YE GELİYOR

JESUS TAKVİYE İSTEMİŞTİ

JESUS TAKVİYE İSTEMİŞTİ

Tecrübeli futbolcunun sahalardan uzun süre uzak kalacağının belli olmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hücum hattına bir takviye istemişti.

ABOUBAKAR GÜNDEME GELMİŞTİ

ABOUBAKAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Bu talep doğrultusunda harekete geçen sarı - lacivertli yönetimin gündemine Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar gelmişti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kamerunlu yıldız için Al Nassr ve Aboubakar'ın menajeriyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim daha geldi.

ALEXANDER SÖRLOTH

ALEXANDER SÖRLOTH

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Alexander Sörloth için girişimlerine başladı.

TEMASLAR BAŞLADI

TEMASLAR BAŞLADI

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız için bonservisinin bulunduğu kulüp RB Leipzig ile temasların start aldığı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Trabzonspor Vincent Aboubakar Alexander Sörloth son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to alexand maçın

En Çok Okunan Haberler

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

'Beni aradın' düellosunda son perde!

'Beni aradın' düellosunda son perde!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Rıdvan Dilmen maç sonunda çıldırdı!

Herkes iptal edilen golü konuşuyor...

Herkes iptal edilen golü konuşuyor...

Maç TFF'ye gidiyor! 'Yeter artık, EYT'den emekli olun'

Maç TFF'ye gidiyor! 'Yeter artık, EYT'den emekli olun'

'Burada 40 kişiyiz, anlamadık!' Güntekin Onay'ın yorumu olay oldu...

'Burada 40 kişiyiz, anlamadık!' Güntekin Onay'ın yorumu olay oldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.