Son dakika: Golleriyle şov yapmıştı, Süper Lig'e Fenerbahçe formasıyla geri dönüyor! Alexander Sörloth'un yolu yeniden Türkiye'ye düşüyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek üst üste alınan iki yenilginin ardından yara sarmıştı. FIFA Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelen sarı - lacivertliler, Joao Pedro'nun sakatlığıyla sarsılmıştı.
Tecrübeli futbolcunun sahalardan uzun süre uzak kalacağının belli olmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hücum hattına bir takviye istemişti.
Bu talep doğrultusunda harekete geçen sarı - lacivertli yönetimin gündemine Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar gelmişti.
Kamerunlu yıldız için Al Nassr ve Aboubakar'ın menajeriyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim daha geldi.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Alexander Sörloth için girişimlerine başladı.
Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız için bonservisinin bulunduğu kulüp RB Leipzig ile temasların start aldığı ifade edildi.