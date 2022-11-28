Son dakika: Göztepe - Altay maçındaki olaylara sebebiyet veren şahıs tutuklandı! Sahaya girip Altay kalecisinin kafasında korner direğini kırmıştı...

Son dakika: Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli Nihat Aydın’ın, Altay kalecisi Ozan Evrim’in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir ‘silahla’ birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, sevk edildiği mahkemede ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Dün oynanan Göztepe-Altay maçında saha olayları nedeniyle karşılaşma ertelenmişti. Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu bir taraftar yaralanmıştı. Ayrıca saha içine giren bir holigan, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

BİR TARAFTAR KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI

Maç esnasında yüzüne işaret fişeği isabet eden bir taraftar, kanlar içerisinde ambulansa alınıp hastaneye kaldırılmıştı. Atılan işaret fişeği sonucunda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilmişti. Çenesi ve dişlerinde ağır hasar bulunan Çakır'ın sol bölgesinde de yanıkların olduğu aktarıldı.

GÖZTEPE VE ALTAY'DAN ORTAK AÇIKLAMA

İki kulübün yaptığı açıklama şöyle;

"Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Göztepe ve Altay'a; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın, Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz.

Yaralı taraftarımıza ve sporcumuza acil şifalar diliyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir."

Göztepe Kulübü ayrıca, işaret fişeği ile yaralanan taraftarla ilgili de yaptığı açıklamada, "Göztepe Spor Kulübü olarak dün gece işaret fişeği ile yaralanan taraftarımızın durumunu yakından takip etmekteyiz. Taraftarımızın tüm tedavi süresini titizlikle takip edip, bir an önce sağlığına kavuşması için gerekli olanaklar seferber edilmektedir" ifadelerini kullandı.