SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Göztepe - Altay maçındaki olaylara sebebiyet veren şahıs tutuklandı! Sahaya girip Altay kalecisinin kafasında korner direğini kırmıştı...

Son dakika: Göztepe - Altay maçındaki olaylara sebebiyet veren şahıs tutuklandı! Sahaya girip Altay kalecisinin kafasında korner direğini kırmıştı...

28.11.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Göztepe - Altay maçındaki olaylara sebebiyet veren şahıs hakkında karar çıktı. İzmir derbisinde Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcı, korner direğini silah saydı.

Son dakika: Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli Nihat Aydın’ın, Altay kalecisi Ozan Evrim’in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir ‘silahla’ birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, sevk edildiği mahkemede ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Dün oynanan Göztepe-Altay maçında saha olayları nedeniyle karşılaşma ertelenmişti. Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu bir taraftar yaralanmıştı. Ayrıca saha içine giren bir holigan, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

BİR TARAFTAR KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI

0x0-1669616939895

Maç esnasında yüzüne işaret fişeği isabet eden bir taraftar, kanlar içerisinde ambulansa alınıp hastaneye kaldırılmıştı. Atılan işaret fişeği sonucunda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilmişti. Çenesi ve dişlerinde ağır hasar bulunan Çakır'ın sol bölgesinde de yanıkların olduğu aktarıldı.

GÖZTEPE VE ALTAY'DAN ORTAK AÇIKLAMA

İki kulübün yaptığı açıklama şöyle;

"Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Göztepe ve Altay'a; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın, Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz.

Yaralı taraftarımıza ve sporcumuza acil şifalar diliyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir."

Göztepe Kulübü ayrıca, işaret fişeği ile yaralanan taraftarla ilgili de yaptığı açıklamada, "Göztepe Spor Kulübü olarak dün gece işaret fişeği ile yaralanan taraftarımızın durumunu yakından takip etmekteyiz. Taraftarımızın tüm tedavi süresini titizlikle takip edip, bir an önce sağlığına kavuşması için gerekli olanaklar seferber edilmektedir" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Altay ak maçı maçın iyet da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Ne yaptın Aboubakar! Dünya bunu konuşuyor...

Ne yaptın Aboubakar! Dünya bunu konuşuyor...

'Messi'yi gördüğüm yerde döveceğim!'

'Messi'yi gördüğüm yerde döveceğim!'

Spiker bile şaşırdı, kimse inanamadı!

Spiker bile şaşırdı, kimse inanamadı!

ABD'den büyük saygısızlık! Allah yazısını kaldırdılar!

ABD'den büyük saygısızlık! Allah yazısını kaldırdılar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Çocuğunun babasıyla en yakın arkadaşının arasını yaptı!

Çocuğunun babasıyla en yakın arkadaşının arasını yaptı!

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.