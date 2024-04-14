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SON DAKİKA: Güven Yalçın Karagümrük taraftarını çileden çıkardı! Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çalımı deneyince olanlar oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2024 19:47
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Süper Lig'de heyecan 32. hafta karşılaşmaları ile sürerken, Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'e konuk oldu. Karşılıklı ataklar şeklinde oldukça heyecanlı başlayan karşılaşmada dakikalar 32'yi gösterirken Güven Yalçın ile çok net bir pozisyon yakalayan Karagümrük'te kaçan bu pozisyon gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada ilk yarının son çeyreğine girilirken üst üste iki net gol şansı yaşandı.

Dakikalar 30'u gösterirken Fenerbahçe'de Rade Krunic, karşı karşıya pozisyonda Sirigu'yu geçemedi. Bu pozisyonun devamında ise Karagümrük bir kontra atak geliştirdi.

GÜVEN YALÇIN KARŞI KARŞIYA KALDI AMA...

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Karagümrük'ün tecrübeli golcüsü Güven Yalçın, Livakovic ile karşı karşıya kalırken rakibini çalımlamaya çalıştı ancak Livakovic geçit vermedi. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O POZİSYON...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Canlı Skor

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