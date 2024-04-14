SON DAKİKA: Güven Yalçın Karagümrük taraftarını çileden çıkardı! Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çalımı deneyince olanlar oldu

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada ilk yarının son çeyreğine girilirken üst üste iki net gol şansı yaşandı.

Dakikalar 30'u gösterirken Fenerbahçe'de Rade Krunic, karşı karşıya pozisyonda Sirigu'yu geçemedi. Bu pozisyonun devamında ise Karagümrük bir kontra atak geliştirdi.

GÜVEN YALÇIN KARŞI KARŞIYA KALDI AMA...

Karagümrük'ün tecrübeli golcüsü Güven Yalçın, Livakovic ile karşı karşıya kalırken rakibini çalımlamaya çalıştı ancak Livakovic geçit vermedi. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O POZİSYON...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

