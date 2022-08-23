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Son dakika: "Hakem herhalde Galatasaraylı sandı!" Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fenerbahçe maçı sonrası gece yarısı Younes Belhanda ve Henry Onyekuru için flaş açıklamalar...

23.08.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası oldukça çekişmeli bir karşılaşmaya sahne oldu. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Adana Demirspor'u konuk etti. Kazanan takımın haftayı lider kapatacağı müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, mücadelenin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Sancak'ın maçın hakemini eleştirirken Galatasaray ifadesini kullanması dikkat çekti.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, sarı - lacivertlilerin 4-2'lik üstünlüğüyle bitti ve Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasını lider kapattı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (2), Miha Zajc ve Ezgjan Alioski kaydetti.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçına sahada oynanan futbol kadar, hakem kararları ve Mavi Şimşekler'de forma giyen Younes Belhanda ile Henry Onyekuru'nun sarı - lacivertli taraftarlarla girdikleri polemikler damgasını vurdu.

Maç boyunca tribünlerle atışan iki futbolcu için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan gece yarısı Twitter'dan flaş açıklamalar geldi.

İŞTE MURAT SANCAK'IN SÖZLERİ;

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"HERHALDE HAKEM GALATASARAY'DAN GELEN BİR OYUNCU SANDI"

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"Belhanda'yı uyarınca yapmıyor. Onyekuru'yu da uyarırız. 4 mü yapmış? Kornere gidiyor, üstüne bir şeyler atılıyor. Akintola ne yaptı? Herhalde hakem Galatasaray'dan gelen bir oyuncu sandı, kart gördü. Jorge Jesus'a saygısızlık yapıldıysa, ciddi şekilde uyarırım."

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

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"Onyekuru ve Belhanda'nın hareketlerini kabul etmemiz mümkün değil. Gerekenleri içimizde değerlendirdik ama değerli Fenerbahçe taraftarı, siz de geçmişi unutun. Galatasaray'ın oyuncuları değiller! A. Demirspor'un oyuncuları ve ona göre davranırsanız, bunlar olmaz."

BELHANDA VE ONYEKURU NE YAPTI?

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Belhanda, Fenerbahçe tribünlerine '4' yıldız işareti yaparken, Onyekuru ise ikinci golün ardından rakip taraftarlara 'ağlama' işareti yaptı. Kritik karşılaşmada Belhanda takımının ilk golünü atarken Onyekuru ise ikinci golde asisti yapan isim oldu.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR

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