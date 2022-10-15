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  4. Son dakika: Henüz 30. saniyede neler oldu neler! Kayserispor - Galatasaray maçına Mauro Icardi - Juan Mata işbirliği damgasını vurdu! Taraftarlar penaltı için isyan etti...

Son dakika: Henüz 30. saniyede neler oldu neler! Kayserispor - Galatasaray maçına Mauro Icardi - Juan Mata işbirliği damgasını vurdu! Taraftarlar penaltı için isyan etti...

15.10.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılarda Juan Mata ve Mauro Icardi, Kayserispor karşısında maça ilk 11'de başladı. Müsabakanın başlama düdüğüyle birlikte gelişen Galatasaray atağında Icardi'nin şutunu son anda kaleci çeldi. Taraftarlar ise pozisyonun devamında sosyal medyada penaltı isyanında bulundu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve her iki takım taraftarının da büyük ilgi gösterdiği maçın hemen başında yaşanan pozisyon sonrasında sosyal medya adeta karıştı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, yeni transferler Juan Mata ve Mauro Icardi'ye ilk 11'de şans verdi.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Galatasaray atağa kalktı. Sarı - kırmızılı ekip, henüz 30. saniyede gole çok yaklaştı.

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Dries Mertens'in içeriye doldurduğu topu, Mauro Icardi, kafasıyla dışarı çıkardı. Orada Mata da kafasıyla tek dokunuş yaptı ve yeniden Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldızın gelişine yaptığı vuruşu kaleci son anda çıkardı.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonun ardından Icardi'nin çektiği şutta topun Kayserisporlu Hosseini'ye çarptığı yönünde sosyal medyada adeta isyan ettiler. İŞTE O TEPKİLER

İŞTE PENALTI POZİSYONU VE TARAFTAR TEPKİLERİ

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