SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Son dakika: Hepsi birer dünya devi! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika: Hepsi birer dünya devi! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

24.02.2023 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun sona ermesiyle birlikte gözler Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerine çevrildi. Daha önce UEFA Avrupa Ligi grubunu lider olarak tamamlayan ve adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin mart ayında karşı karşıya geleceği ekip belli olacak. Play-off turunu geçerek son 16 turuna kalan ekiplerin oldukça zorlu rakipler olması dikkat çekti.

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı sona erdi ve gözler son 16'ya çevrildi. Türkiye'nin Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcisi Fenerbahçe, grubunu lider tamamlayarak adını direkt olarak son 16 turuna yazdırmıştı. Sarı - lacivertli taraftarlar, play-off turunun sonlanmasıyla birlikte muhtemel rakiplerini merak etmeye başladılar.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

02100a067fd40379e2f866ef0c4058ac

Fenerbahçe'nin rakibi, 24 Şubat 2023'te çekilecek olan kura çekimiyle belli olacak. Jorge Jesus'un ekibi, UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna seri başı olarak katılacak ve play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek.

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

9f0c75ae9401366d246ae266b0912265

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki maçları 9 Mart 2023 ve 16 Mart 2023'te oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN EŞLEŞMEYECEĞİ TAKIMLAR

2022-09-15T192541Z_58737471_UP1EI9F1HYSBR_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-REN-FEN-REPORT

Fenerbahçe gruplarını lider tamamlayarak son 16 turuna direkt katılım hakkı kazanan Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferençvaroş takımlarıyla eşleşmeyecek. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

JUVENTUS

JUVENTUS

LEVERKUSEN

LEVERKUSEN

MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED

ROMA

ROMA

SEVILLA

SEVILLA
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Manchester United son dakika haberler Jorge Jesus fenerbahçe son dakika haberleri fenerbahçe'nin avrupa ligi'ndeki muhtemel rakipleri dakika haberleri ak n dakika haberleri ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Celal Şengör o ili işaret etti: 'Yanlış yere inşa edilmiş'

Celal Şengör o ili işaret etti: 'Yanlış yere inşa edilmiş'

AFAD'dan uyarı geldi! '5'in üzerinde artçılar yaşayabiliriz'

AFAD'dan uyarı geldi! '5'in üzerinde artçılar yaşayabiliriz'

Ne yaptın Angel Di Maria! Müthiş gol...

Ne yaptın Angel Di Maria! Müthiş gol...

Federasyondan, çekilen iki takım için flaş hamle!

Federasyondan, çekilen iki takım için flaş hamle!

Gerard Pique'nin skandalları bitmiyor! Bu kez de annesi...

Gerard Pique'nin skandalları bitmiyor! Bu kez de annesi...

Ve dünya futbolunda bir devir resmen sona erdi!

Ve dünya futbolunda bir devir resmen sona erdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.