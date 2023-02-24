Son dakika: Hepsi birer dünya devi! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı sona erdi ve gözler son 16'ya çevrildi. Türkiye'nin Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcisi Fenerbahçe, grubunu lider tamamlayarak adını direkt olarak son 16 turuna yazdırmıştı. Sarı - lacivertli taraftarlar, play-off turunun sonlanmasıyla birlikte muhtemel rakiplerini merak etmeye başladılar.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin rakibi, 24 Şubat 2023'te çekilecek olan kura çekimiyle belli olacak. Jorge Jesus'un ekibi, UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna seri başı olarak katılacak ve play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek.

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki maçları 9 Mart 2023 ve 16 Mart 2023'te oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN EŞLEŞMEYECEĞİ TAKIMLAR

Fenerbahçe gruplarını lider tamamlayarak son 16 turuna direkt katılım hakkı kazanan Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferençvaroş takımlarıyla eşleşmeyecek. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...