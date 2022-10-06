SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Her şey Adana Demirspor maçından sonra oldu! Yönetimden Kerem Aktürkoğlu için flaş karar

Son dakika: Her şey Adana Demirspor maçından sonra oldu! Yönetimden Kerem Aktürkoğlu için flaş karar

06.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen ancak bu sezon, geçen sezonu adeta mumla arayan Kerem Aktürkoğlu Adana Demirspor maçının ardından eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Okan Buruk'un sürekli olarak şans verdiği ancak bu fırsatları pek de iyi değerlendiremeyen yıldız oyuncunun performansındaki bu düşüklük sonrası Sarı-Kırmızılı yönetim harekete geçti. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon Okan Buruk ile birlikte Süper Lig'de şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray son oynadığı Adana Demirspor mücadelesinden 0-0 eşitlikle ayrılırken, karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle hücum hattı eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Mücadelenin ardından Seferovic, Gomis ve Mertens gibi isimler yoğun eleştirilere maruz kalırken, eleştirilen isimlerden biri de son haftalardaki performansı tartışma konusu olan Kerem Aktürkoğlu olmuştu.

ADANA DEMİRSPOR MAÇI SONRASI...

DepoPhotos_17403147_(1)

Geçtiğimiz sezonki grafiğini bu sezon bir türlü yakalayamayan Aktürkoğlu, Okan Buruk'un kendisine sürekli olarak forma şansı vermesine rağmen pek etkili bir performans gösteremiyordu. Tüm bunlar yaşanırken, son oynanan Adana Demirspor mücadelesinin ardından Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi.

YENİ SÖZLEŞME!

Adana Demirspor beraberliği sonrası Galatasaray cephesinde Kerem'e dair yeni kararlar alında. İdareciler, Kerem'in sözleşmesinde yenilemeye gitme kararı alırken, Kerem'in ücretinde zam yapılacağı iddia edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu son dakika galatasaray Okan Buruk ak sezon buruk erden yeni karar süper li hedefi maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo için seferberlik ilanı!

Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo için seferberlik ilanı!

Her sevdanın bir sonu var! İşte Muslera'nın yeni adresi...

Her sevdanın bir sonu var! İşte Muslera'nın yeni adresi...

Acun Ilıcalı paylaşarak ateşi yaktı! İşte Hull City'nin yeni hocası...

Acun Ilıcalı paylaşarak ateşi yaktı! İşte Hull City'nin yeni hocası...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.