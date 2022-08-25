MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazada yeni detaylar! Alevleri gören vatandaşlar, yangın tüpleriyle koştu

SON DAKİKA | İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazada yeni detaylar! Alevleri gören vatandaşlar, yangın tüpleriyle koştu

25.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Kamyonla kafa kafaya çarpıştıktan sonra İbrahim Tatlıses'in bulunduğu araç bir anda alev aldı. Aracın içinde sıkışan ünlü türkücünün yardımına çevredekiler koştu. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden vatandaşlar, arabadaki yangını söndürdü. O anlar ise kameralara yansıdı. İşte İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika: İbrahim Tatlıses kaza yaptı haberi gündeme bomba gibi düştü. Muğla Bodrum’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazayla birlikte kafa kafaya çarpışan iki araç, uçurumun kenarındaki kayalıklarda asılı kaldı. Kazada, kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses’in aracındaki biri kadın 4 kişi ile toplam 5 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle Tatlıses aracın içinde sıkışıp kalırken, aracın ön tarafı bir anda alev aldı.

SON DAKİKA | İBRAHİM TATLISES'İ YANMAKTAN VATANDAŞLAR KURTARDI

Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.

ALEV

İBRAHİM TATLISES'İN OLAY YERİNDEKİ İLK SÖZLERİ

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

TATLISES HASATNEYE KALDIRILDI

Kazadan sonra aracı ile birlikte vinç yardımı ile kayalıklardan yola çekilerek yolda araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı.

AMBULANSTAN İNDİRİLİRKEN BEYAZ ÇARŞAF ÇEKİLDİ

Tatlıses hastane önünde ambulanstan indirilip tedaviye alınacağı sırada ise görüntü vermemek için beyaz bir çarşaf çekildiği görüldü.

TATLISES'TEN İLK AÇIKLAMA

İbrahim Tatlıses sağlık durumu merak edilince hemen hastaneden paylaşım yaptı. Tatlıses "Herkesten Allah razı olsun. Akşam Günay'da görüşmek üzere" dedi.

İBRAHİM TATLISES'İN ESKİ EŞİ AYŞEGÜL YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama eski eşi Ayşegül Yıldız’dan geldi. 2. Sayfa’ya konuşan Yıldız şunları söyledi:

"İbrahim Bey’le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada’yı Bodrum’da teyzesini bırakıp, İstanbul’a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş.”

'İDO İLE ARKALI ÖNLÜ GİDİYORLARDI'

Kazayla ilgili Seren Serengil de açıklama yaptı. Serengil; İdo ile İbrahim Tatlıses'in arkalı önlü şekilde iki araba olarak seyahat ettiklerini beyaz kamyonetin İdo'nun arabasını sollayıp babasının olduğu araca çarptığını ifade etti.

fghgj

ÜNLÜ ŞARKICI ZİYARETE GELDİ

İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastaneye ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da geldi.

DEMET

İBRAHİM TATLISES KAZA GÖRÜNTÜLERİ

İbrahim Tatlıses'in yaptığı kazada olay yerinden görüntüler yürekleri ağza getirdi.
İbo'nun kazada araçta sıkıştığı söylenirken sağlık durumuyla ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bodrum İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu!

6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.