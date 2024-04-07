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SON DAKİKA: Icardi'nin golü sonrası Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray'dan jet hızında bir paylaşım geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.04.2024 22:10
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Son dakika... Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesine U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe mücadelenin henüz ilk dakikası dolmadan Icardi'nin kaydettiği golle 1-0 geriye düşerken bu gol sonrası Zeki Murat Göle takımı sahadan çekti. Yaşanan bu durum sonrası Sarı-Kırmızılılar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçının başlangıç düdüğünün hemen ardından henüz 1 dakika bile dolmadan Sarı-Kırmızılılar Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyun odasına yöneldiler.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakikada tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

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Yaşanan bu olay sonrası Galatasaray'dan jet hızında bir paylaşım geldi.

Icardi'nin gol sevincini paylaşan Sarı-Kırmızılılar "Rakip ceza sahasına yapılan ortada Barış’ın indirdiği topta Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekiliyor." ifadelerini kullandı.

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